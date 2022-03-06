"Pembe kağıt uçaklar" fırsat eşitliği için uçacak
Havacılıkta toplumsal cinsiyet dengesini geliştirme amacıyla tüm dünyada kutlanan Dünya Havacı Kadınlar Haftası kapsamında Türkiye'de bu yıl bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.
Ankara
İlk kadın pilot lisansının verildiği 8 Mart 1910 tarihinin yıl dönümü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün içinde bulunduğu hafta, Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü koordinesinde Dünya Havacı Kadınlar Haftası olarak kutlanıyor.
Hafta boyunca, havacılığa kadın katkısı tarihinin anılması, kadınlar arasında havacılıktaki fırsatlar hakkında farkındalığın artırılması, tüm endüstriyi kapsayan iş birlikleri ile havacı kadınlar tarafından geleceğin şekillendirilmesi amacıyla etkinlikler düzenleniyor.
Resmi olarak Türkiye'nin ilk Dünya Havacı Kadınlar Haftası etkinlikleri Uçak Mühendisi Can Erel'in katkılarıyla 2015 yılında yapıldı. Geçen sürede etkinliklerin sayısı, yayılımı ve kapsamı geliştirildi.
Türkiye'de bu yıl da hafta kapsamında havacılığın farklı uygulamalarına yönelik bir dizi etkinlik yapılacak.
Türk Hava Kurumu ve şubeleri tarafından Göreme ve Ürgüp'te sıcak hava balon uçuşları, İzmir'de paraşüt tanıtımı ve eğitimi, Antalya, Muğla, Afyonkarahisar ve Pamukkale'de yamaç paraşütü tanıtımı, eğitimi ve uçuşları, Cessna ve Tecnam uçaklarıyla uçuş deneyimi, drone yapımı ve test uçuşu, model planör yarışması, simülatör uçuşu, model uçak başlangıç kursu, uçurtma yapım kursu, boyama kitapları etkinlikleri gerçekleştirilecek.
Hava ambulans, sahil güvenlik ve polis helikopterleriyle gezilerin yanı sıra Antalya Havalimanı, Selçuk-Efes Havaalanı, TÜBİTAK Gözlem Evi ziyaretleri düzenlenecek. Ziyaretçiler Antalya Havalimanı'nda kuleye çıkacak ve arama kurtarma birimlerinin çalışmaları hakkında bilgi alacak.
Şırnak'tan İzmir'e çocukların hayalleri havalanacak
TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), önceki yıllarda olduğu gibi Dünya Havacı Kadınlar Haftası etkinliklerine organizatör olarak destek verecek.
Havacılığın Güçlü Kadınları Buluşması etkinliğinde kadın çalışanların çalışma deneyimlerinin daha iyileştirilmesi ve havacılık sektörünün kadınlar tarafından daha tercih edilebilir olması adına fikir alışverişinde bulunulacak.
TEI tarafından Eskişehir'de 10 farklı ilkokulda gerçekleştirilecek etkinliklerde toplamda 500 kız öğrenci ile kağıt uçaklar uçurulacak ve gökyüzü pembeye boyanacak.
Şırnak Güçlükonak'taki Boyuncuk İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki "Gelecek Hayalleri ve Ufuk Ötesi Menzile Sahip Pembe Kağıt Uçaklar" etkinliğinde de öğrenciler yaptıkları uçakları uçuracak. Pilot Hatice Nur Gündoğdu, sanal "Havacı Kadın" başlıklı konferansla öğrencilerle buluşacak.
Pembe Kağıttan Uçak Uçurma Şenliği ayrıca Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya Elmalı Akçay İlkokulu, İzmir Torbalı Nene Hatun Anaokulu'nun aralarında bulunduğu çok sayıda okulda gerçekleştirilecek.
Hava fotoğrafçılığı, hava trafiği, pilotluk, havacılık tarihi gibi alanlardan uzman isimler hafta boyunca düzenlenecek söyleşilerde deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.