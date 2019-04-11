Parkinsonun etkilerinden beyin piliyle kurtuldu
Kayseri'de yaşayan parkinson hastası 74 yaşındaki Alaattin Terlikli, hastalığının yarattığı istemsiz hareketlerden beyin pili ameliyatıyla kurtuldu.
İstanbul
Günlük yaşamını zorlayacak kadar hareketlerinde meydana gelen yavaşlama, vücudunun bir tarafında başlayan titreme ve kasılma gibi şikayetlerle doktora başvuran Terlikli, 58 yaşındayken parkinson hastası olduğunu öğrendi.
Alaattin Terlikli, hastalığının olumsuz etkilerinden az da olsa kurtulmak için ilaç tedavisine başladı ancak uzun süre kullandığı ilaçlardan artık fayda görmemeye başladı.
Son 3 yıldır hastalığın tüm sıkıntılarını fazlasıyla yaşamaya başlayan Terlikli'nin, gece boyunca süren kasılmaları, kol, bacak ve baş bölgesindeki istemsiz hareketlerinden dolayı ağrıları iyice arttı.
Terlikli, yaklaşık 2,5 ay önce olduğu beyin pili ameliyatı sayesinde eski sağlıklı günlerine kavuştu.
"Ameliyat olduktan sonra hayatımda her şey değişti"
Alaattin Terlikli, hastalığına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2002 yılında parkinson hastalığına yakalandığında çok üzüldüğünü, hastalığın hayatını bu kadar etkileyeceğini tahmin etmediğini söyledi.
Parkinsonun sinsi ilerleyen bir hastalık olduğunu ve 3 senedir ağırlaştığını belirten Terlikli, son zamanlarında sağ elinden sonra sol elinde de güç kaybı ortaya çıktığını anlattı.
Terlikli, "Ameliyattan önce toplumda kahve, çay içemiyordum. 'Bana dokunuyor' diyordum. Çünkü içerken ellerim titrediği için dökülüyordu. Dökülünce de mahcup oluyordum. Kolumu kaldıramıyordum. İmza atamıyordum. Yürümede büyük bir zorluk çekiyordum. Günde 15 hap içiyordum. Bu haplar beni mahvediyordu, istemsiz hareketlerimi artırıyordu. Boynumda ve dizlerimde çok kötü bir ağrı oluyordu." diye konuştu.
Terlikli, ameliyattan çok memnun kaldığını ifade ederek, "Ameliyat olduktan sonra hayatımda her şey değişti. Bundan daha iyisi olamazdı. 5 kuruş da paranız olsa ameliyatınızı olun. Her gören 'İyi olmuşsun, eski halin geçmiş' diyor. Şu anda arabamı kullanıyorum." dedi.
"Keşke bu ameliyatı daha önce olsaydım' dedi"
Kızı Venhar Mıhçı ise babasının hastalığının ilk zamanlarda çok belirgin olmadığını, son 2-3 yıldır hareketlerinin tamamen kısıtlandığını ve zorluklar yaşamaya başladığını anlattı.
Babasının yürümekte zorlandığını ve başının istemsiz hareketlerinden dolayı sürekli boyun ağrısı çektiğini ifade eden Mıhçı, "Ameliyat olduktan sonra bayağı fark etti. Kendisi de çok rahatladı. Yemek yerken zorlanıyordu. Bazen biz yediriyorduk yemeğini, kendi kaşığı tutamıyordu. Şu anda hepsi bitti. Çok şükür eski sağlıklı haline döndü." diye konuştu.
Babasının hastalığına çok üzüldüğünü fakat elinden bir şey gelmediğini dile getiren Mıhçı, ameliyattan sonra babasının içtiği hapların sayısının yarı yarıya azaldığını vurguladı.
Mıhçı, beyin piliyle babasının rahat bir hayat sürmeye başladığını belirterek, şunları kaydetti:
" 'Keşke bu ameliyatı daha önce olsaydım' dedi. Bazen hapları aldığı halde vücudunun istemsiz hareketlerine etki etmiyordu. Tabii bir süre sonra hapların yan etkileri de olmaya başladı. İstemsiz hareketler başladı. Kendi hareketlerini kontrol edemiyordu. Şu anda gayet sağlıklı çok şükür."
"Aldığı total ilaç dozunun şu anda yüzde 10-15'ini kullanıyor"
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh da Terlikli'nin vücudundaki titreme, katılık, tutukluk, ağırlık, hareket etme ve yürüme güçlüğü, yürürken adım atamama, dona gibi şikayetlerle kendisine başvurduğunu anlattı.
Hastalığın ilk yıllarında ilaçların tedaviye cevap verdiğini ancak bir süre sonra yüksek doz ilaç almak zorunda kaldığı için istem dışı hareketlerinin arttığına dikkati çeken Zırh, kendisini görüp değerlendirdikten sonra beyin pili tedavisinden yarar görebilecek bir hasta olduğuna karar verdiklerini söyledi.
Hastanın ilaçlı ve ilaçsız en iyi bulgularını karşılaştırdıklarını belirten Zırh, şöyle devam etti:
"Nöroloji doktoru arkadaşlarımızla ve psikiyatriyle hastayı değerlendirdik. Hastalar ilaç tedavisine ne kadar iyi cevap veriyorlarsa, bizim yaptığımız ameliyatlara da o kadar iyi cevap veriyor. Dolayısıyla da ilaçlara iyi cevap veren bir hasta olduğu için ameliyat olmasını önerdik. Yaklaşık 2,5 ay önce beyin pili ameliyatını oldu. 3 haftalık pil ayarlama süresinden sonra da şu anda bulunduğu halde. Kendi başına bir yere gidip gelebiliyor, günlük yaşamını sürdürüyor. Dışarıdan bakıldığında neredeyse hiç şikayeti yok. Ameliyat öncesi aldığı aldığı total ilaç dozunun şu anda yüzde 10-15'ini kullanıyor. Bütün gününü rahat geçirebilecek duruma geldi."
Zırh, hastanın artık yardım almadan başkalarından bağımsız hareket edebildiğini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.