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Yaşam

Paris'ten İstanbul'a yürüyen Murat Etemoğlu, Türkiye'ye ulaştı

Fransa'nın başkenti Paris'ten İstanbul'a yürüyen Murat Etemoğlu, Türkiye'ye geldi.

Cihan Demirci  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Paris'ten İstanbul'a yürüyen Murat Etemoğlu, Türkiye'ye ulaştı

Edirne

Yolculuğuna 1 Temmuz'da Paris'teki Notre-Dame Katedrali'nin önünden başlayan Etemoğlu, İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı, ardından Keşan'da mola verdi.

İlçedeki Mehmet Gemici Cennet Parkı'nda, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından ağırlanan Etemoğlu, yürüyüşü hakkında bilgi verdi.

Etemoğlu, 2020'de Kovid-19 salgını sebebiyle kaybettiği annesinin anısını yaşatmak ve çevreyi koruma konusunda farkındalık yaratmak amacıyla "Paris'ten İstanbul'a Çevre ve Barış Yürüyüşü" başlattığını söyledi.

Yürüyüşüne kararlılıkla devam ettiğini belirten Etemoğlu, çevre ve barış odaklı yolculuğunu, özel olarak hazırladığı çekçek arabasıyla sürdürdüğünü ifade etti.

Helvacıoğlu da Etemoğlu'nu ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, anlamlı yürüyüşünde kolaylıklar diledi.

Etemoğlu, mola sonrası İstanbul'a doğru yola çıktı.

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