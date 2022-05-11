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Yaşam

Paris'te Türk mutfağı tanıtımı

Tanıtımı yapılan Türk yemekleri için Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabındaki tarifler kullanıldı.

Esra Taşkın   | 11.05.2022
Paris'te Türk mutfağı tanıtımı Fotoğraf: Esra Taşkın/AA

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'te Türk mutfağı tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ve Cordon Bleu Paris iş birliğindeki etkinlikte Türk mutfağı tanıtıldı.

Dünyaca ünlü Aşçılık Okulu Le Cordon Bleu'nün Paris Merkezindeki etkinliğe, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, UNESCO nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Gülnur Aybet, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe, Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Özgür Semiz, TGA MICE Müdürü Çağla Yöntem ve Yunus Emre Enstitüsü Paris Müdürü Ahmed Bakcan'ın yanı sıra çok sayıda Fransız gazeteci ve Fransız gastronomi ve kültür sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Anadolu Türk mutfağı hakkında geniş bir donanıma sahip olan Türk Şef Ali Ronay davetlilere hünkârbeğendi sunumu yaptı.

Davetlilere hünkârbeğendi ile vişneli yaprak sarma, balık pilaki ve güllaç tadımı yaptırıldı.

Tanıtımı yapılan Türk yemekleri için Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabındaki tarifler kullanıldı.

Etkinlik, bu yıl 21-27 Mayıs'ta kutlanacak Türk mutfağı haftası öncesinde uluslararası alanda düzenlenen ilk önemli etkinlik olma özelliğini taşıyor.

Tanıtımda açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Onaner, Türk mutfağının zengin, kadim ve tarihi bir mutfak olduğuna, tüm Türk kültürünü ve Akdeniz’i temsil ettiğine değindi.

Onaner, Akdeniz etrafındaki ülkelerin kimi zaman yemeklerinin menşe ülkesi hakkında ortak bir fikre varamadıklarına işaret ederek "Bu gibi durumlarda çözüm önerim şudur; Akdeniz'in iki tarafında da aynı patlıcan ve domatesleri kullandık, aynı güzel lezzetlere varmamış olmamız şaşırtıcı değil." dedi.

Şef Ronay, 20 yıl önce Fransa’nın Lyon kentinde bir aşçılık okulunda eğitim aldığını belirterek bugün burada, eşsiz Türk mutfağı ve kültürünü tanıtmanın büyük bir fırsat ve onur olduğunu ifade etti.

Etkinlikte son olarak Ronay öncülüğünde 20 Fransız gazeteci ve influencerlerden oluşan bir grubun katıldığı bir yemek atölyesi düzenlendi.

Katılımcılar, vişneli yaprak sarması üzerinde aşçılık hünerlerini gösterdi.

Öte yandan, 12-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Paris'te düzenlenecek, Türkiye'nin de resmi sponsorları arasında bulunduğu "Taste of Paris" Gastronomi Festivali'nde de Türk mutfağı tanıtımı devam edecek.

Dört gün sürecek festivalde Ronay'ın sunumlarıyla Türk mutfağının zengin tarifleri uluslararası sahneye taşınacak.

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