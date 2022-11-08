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Yaşam

Paraşüt tutkunları Uçmakdere'de sonbaharın keyfini yaşıyor

Tekirdağ'da bulunan adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere, sonbaharda da yamaç paraşütü yapmak isteyenleri ağırlıyor.

Mesut Karaduman   | 08.11.2022
Paraşüt tutkunları Uçmakdere'de sonbaharın keyfini yaşıyor Fotoğraf: Mesut Karaduman - AA

Tekirdağ

Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği Uçmakdere Mahallesi'nde yamaç paraşütü uçuşları devam ediyor.

Ekstrem spor tutkunları 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuş yapıyor.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen paraşütçüler, Marmara Denizi'nin mavisi ve sonbaharda Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda oluşan renk cümbüşünü gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın her mevsim paraşüt tutkunlarını ağırladığını söyledi. 

Tekirdağ'da turizm çeşitliliğinin bulunduğunu anlatan Hacıoğlu, "Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar ve denizin mavisi arasında adrenalin tutkunları yamaç paraşütü yapıyor. Hele sonbaharda yaşanan bu renk tonlarının güzelliği ve havaların da müsait olması insanları buraya çekiyor. İnsanlar burada ormanlarda yürüyüş de yapabiliyor." dedi. 

Paraşütle uçuş yapan Özay Görmez de bölgenin her ay yamaç paraşütü için elverişli bir iklime sahip olduğunu belirterek, "Yamaç paraşütü için her gün vatandaşlarımız uçuşa geliyor. İlk deneyenlerin 250 metrelik pistimizden uçuşlarını gerçekleştiriyoruz. Rüzgarlar uygun olduğu sürece günün her saati uçuş oluyor. Burada görsellik de çok güzel. Deniz var, rengarenk ormanlar var." diye konuştu.

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