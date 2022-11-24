Dolar
18.63
Euro
19.42
Altın
1,755.36
ETH/USDT
1,211.50
BTC/USDT
16,695.00
BIST 100
4,875.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile 81 ilden gelen öğretmenlerle Ulus'taki Birinci Meclis'te düzenlenen programda konuşuyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da UMED iş birliğinde İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen Dijital Medya Paneli'ne katılıyor Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul'da ‘’Tarım Varsa Hayat Var Projesi Gazeteci Buluşması'’nda konuşuyor Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin basın toplantısı düzenleniyor
logo
Yaşam

Pancar pekmezinin tarladan sofraya lezzet yolculuğu

Meşe odunu ateşinde 14 saat kaynatılan pancar pekmezi, 24 saat süren zahmetli bir yapım aşamasından geçiyor.

Murat Demirci   | 24.11.2022
Pancar pekmezinin tarladan sofraya lezzet yolculuğu Fotoğraf: Murat Demirci/AA

Amasya

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde büyük emek harcanarak geleneksel yöntemlerle üretilen pancar pekmezi, sofralara lezzet katıyor.

Yöreye özgü pancar pekmezinin yapımı, ilkbaharda pancar tohumunun toprakla buluşturulmasıyla başlıyor. Sulama, çapalama ve bakımı sonrasında büyüyen pancar, çiftçi tarafından heyecan ve zahmetle sökülmeye başlanıyor.

Pancarlar topraktan sökülüp yaprakları gövdesinden ayrıldıktan sonra kabukları soyularak yıkanıyor. Çamurdan arındırılan şeker pancarı, büyük bir kazana konulan suda kaynatılmaya başlanıyor.

Bütün halinde 13-14 saat meşe odunu ateşinde kaynatıldıktan sonra makinede ezilerek posasından ayrılan pancardan elde edilen şıra, süzülerek kazanlarda 12 saat daha kaynatılarak pekmez haline getiriliyor.

Şişelenen pekmez, talep edenlere ulaştırılıyor.

İlçeye bağlı Beden köyünde yaşayan Müşerref Topal, AA muhabirine, önceleri kendisi ve çocukları için yaptığı pancar pekmezini, komşuları tarafından beğenilince daha fazla üretip satmaya başladığını söyledi.

Pancar pekmezinin zahmetli bir yolculuğun ardından sofralara ulaştığına işaret eden Topal, "Şeker pancarını kendi bahçemizde ilaç kullanmadan tamamen doğal yetiştiriyoruz. Kabukları soyularak temizlenen pancarları 3 aşamalı yıkama işleminden geçiriyoruz." dedi.

Pancar pekmezi yapımının 24 saati geçtiğini vurgulayan Topal, "Pekmezimizi yaparken hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Tamamen doğal şekilde yapıyoruz. Hem aile ekonomimize katkı sağlıyorum hem de boş zamanlarımı çalışarak değerlendiriyorum. Eşim de bana destek oluyor, birlikte yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Müzik üniversitesi öğrencilerinden şehit Aybüke öğretmen için video klip
Bartın'da selde yıkılanların yerine yapılan 4 köprü ulaşıma açıldı
Şırnak ve Siirt'te 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-15' operasyonu başlatıldı
Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü özel bir logoyla kutladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 500 imam hatip ve müezzin kayyım alacak

Benzer haberler

Pancar pekmezinin tarladan sofraya lezzet yolculuğu

Pancar pekmezinin tarladan sofraya lezzet yolculuğu

Amasya'daki trafik kazasında yaşamını yitiren Karataş ve Güleryüz son yolculuğuna uğurlandı

Amasya'daki trafik kazasında yaralananlardan üçü taburcu edildi

Amasya’da tiyatrocuları taşıyan minibüsle kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Amasya’da tiyatrocuları taşıyan minibüsle kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Engelli iki kızına hem annelik hem babalık yapıyor

Engelli iki kızına hem annelik hem babalık yapıyor
Ceviz bahçesi kuran emekli öğretmen yılda 20 ton ürün alıyor

Ceviz bahçesi kuran emekli öğretmen yılda 20 ton ürün alıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet