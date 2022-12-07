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Yaşam

"Özel öğrenciler" serada tarımsal üretim yapıyor

İzmir'de zihinsel engelli ve otizmli öğrenciler, okuldaki serada süs bitkilerinin yanı sıra mevsimine göre marul, salatalık, domates, roka, maydanoz gibi ürünler yetiştiriyor.

Halil Fidan   | 07.12.2022
"Özel öğrenciler" serada tarımsal üretim yapıyor Fotoğraf: Halil Fidan - AA

İzmir

İzmir'in Konak ilçesindeki Hamdi Dalan Özel Eğitim Uygulama Okulunda kurulan serada özel öğrenciler, çiçek ve sebze yetiştiriyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Geleceğin Özel Çocuklarının Eğitimi Projesi" kapsamında orta ağır düzey zihinsel engelli ve otizmli 38 öğrencinin eğitim gördüğü Hamdi Dalan Özel Eğitim Uygulama Okulunda da sera kuruldu.

Öğretmenler eşliğinde öğrenciler, iş ve beceri uygulamaları derslerinde haftada 4 saat ekim, mevsimine göre dikim faaliyetleri yaparak hem enerjilerini atıyor hem de üretime katkı sağlıyor.

Serada yetiştirilen süs bitkileri ve sebzeler okul aile birliği üzerinden talep eden kişi ve kurumlara satılıyor. Satıştan elde edilen gelir, ihtiyaç duyulan malzemelerin temininde kullanılıyor.

Okul Müdürü Çağatay Öztürk, AA muhabirine, okulda 14 ila 28 yaşlarındaki özel öğrencilerin eğitim gördüğünü söyledi.

Yaklaşık 5 yıldır burada görev yaptığını ve göreve başladığı ilk andan itibaren öğrenciler için bir sera kurma hayali olduğunu anlatan Öztürk, bunun söz konusu projeyle hayata geçtiğini dile getirdi.

"Dikkat süreleri ve iş yapabilme becerileri arttı"

Öztürk, bu anlamda emeği geçen İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Seramızda kaktüs, sukulent gibi süs bitkilerinin yanında organik tarım ürünleri olarak mevsimine göre marul, salatalık, domates, roka, maydanoz gibi ürünler yetiştiriyoruz. Seramızdaki yapılan eğitimlerde öğrenciler aktif olarak rol alıyor, çiçekleri kendileri suluyor, toprağa dokunuyor, ürünleri kendileri topluyor. Yani bir nevi toprakla rehabilite oluyorlar. Çocuklarımızdaki davranış problemlerinde büyük oranda azalmalar görüldü, devamsızlık oranları düştü, dikkat süreleri ve iş yapabilme becerileri arttı. Okula daha severek ve isteyerek geliyorlar, daha mutlular. Zaten bizim sera yapmaktaki amacımız da buydu."

Tarım teknolojileri öğretmeni Ahmet Rauf Aktürk, serada süs bitkilerinin yanı sıra mevsimine göre sebze yetiştirdiklerini belirterek, "Öğrenciler burada çok mutlular hem sosyalleşiyorlar hem de üretim yapıyorlar." dedi.

Öğrenciler de serada zaman geçirmeyi sevdiklerini söyledi.

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