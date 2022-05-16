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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçının ardından basın toplantısı düzenlendi
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Yaşam

Özel eğitime gereksinim duyan çocuklar yararına kermes

Ankara'da, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

16.05.2022
Özel eğitime gereksinim duyan çocuklar yararına kermes Fotoğraf: Serdar Açıl/AA

Ankara

Ankara Eryaman'daki bir okulda düzenlenen etkinlikte, Ali Aktürk Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören engelli öğrencilerin yaptığı el işi ürünler sergilendi.

Etkinlikte özel eğitim alan öğrencilerden oluşan ekip, halk oyunları gösterisi sundu, down sendromlu öğrencinin pandomim gösterisi ilgi çekti.

Engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştığı sorunların anlatıldığı video gösterisinin ardından öğrenciler şiirler okudu.

Okulun öğretmenlerinden Fatma Karakoyun, amaçlarının özel eğitime gereksinim duyan çocukların üretebildiğini, ürettiklerini sergileyebildiklerini göstermek olduğunu, bu nedenle etkinliğin amacına ulaştığını ifade etti.

Normal gelişim gösteren çocuklar açısından bir farkındalık yaratmak istediklerini dile getiren Karakoyun, özel eğitime gereksinim duyan çocukları yan yana zaman geçirmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Ali Aktürk Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinden Engin Duyda, mutlu olduğunu, güzel zaman geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilerden Necati Çelik de bakış açısının değiştiğini vurguladı, özel eğitime gereksinim duyan ç

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Özel eğitime gereksinim duyan çocuklar yararına kermes

Özel eğitime gereksinim duyan çocuklar yararına kermes