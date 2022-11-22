Dolar
18.63
Euro
19.16
Altın
1,747.28
ETH/USDT
1,085.60
BTC/USDT
15,713.00
BIST 100
4,684.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'nda konuşuyor Vefat eden gazeteci Hıncal Uluç için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Yaşam

Oyuncak sevgisini evinin bahçesinde kurduğu atölyede yaşatıyor

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Hasan Hüseyin Atar, evinin bahçesinde kurduğu atölyesinde oyuncaklar yaparak, sergiliyor.

Melike Keskin, Kadriye Coşkun   | 22.11.2022
Oyuncak sevgisini evinin bahçesinde kurduğu atölyede yaşatıyor Fotoğraf: Havva Dereağzı/AA

Konya

İlçede eşi ve kızıyla bahçeli bir evde yaşamını sürdüren Hasan Hüseyin Atar, AA muhabirine, çocukluk yıllarında çobanlık yaptığını, kış aylarında da su değirmeninde çalıştığını söyledi.

Hem okula gidip hem de bu işlere devam ederken oynamak için etraftan topladığı odun parçalarıyla oyuncaklar yaptığını anlatan Atar, "8-10 yaşlarında davar güderken ağaç parçalarını toplar oyuncak yapardım. Aşağı mahalleden yukarı mahalleye giderken de önümü kesip oyuncağımı elimden alırlardı. Yaptığım oyuncaklar bu şekilde yok olur, giderdi. Şimdi tekrar oyuncak yapmaya başladım ve bu oyuncakları biriktirerek atölyemde sergiliyorum. Çeşit çeşit oyuncaklar yapıp, biriktirmek içimde uhde kalmıştı." diye konuştu.

Atar, küçük yaşlarında kör bir keserle yaptığı oyuncaklar elinden alınınca çok üzüldüğünü, çocukluğu boyunca doya doya oyuncaklarıyla oynayamadığını belirtti.

Yetişkinliğinde de hem çalışma hayatı hem de günlük rutin işleri sebebiyle oyuncak yapma hobisini devam ettiremediğini dile getiren Atar, yaklaşık 4 yıldır oyuncak yaptığını, ahşaptan yaptığı traktör, motosiklet, tren, ev gibi oyuncakları atölyesinde biriktirerek mutlu olduğunu dile getirdi.

"Oyuncaklarım hep el emeği"

Oyuncakları yaparken ayrı ayrı parçaları işleyerek bir araya getirdiğini anlatan Atar, şöyle konuştu:

"Yaptığım oyuncaklarım hep el emeği. Bunlar tek değil, baktığınız zaman küçük bir şey görünüyor ama bir parçayı bulmak için belki 6-7 saat uğraştım. Bunlar ceviz ağacı. Çam ağacı işlemeye gelmez, kırılır. Ben gittiğim yerde uygun ahşap parçalar ararım, sanayiye giderim onlar da sağ olsun yardımcı olur, odun parçaları toplarım. 4 senedir oyuncak yapıyorum. Topladığım parçaları küçük küçük titizlikle işliyorum. Bunları yapmaktan çok hoşlanıyorum. Ruhumu temizliyor bunları yapmak. Moralim bozukken gelip oyuncak yapıyorum, rahatlıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karkamış'taki terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Tunceli'de 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde yapılacak konutların kuraları çekildi
İstanbul'un barajlarında doluluk son 12 ayın en düşük seviyesinde
Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
"PARS IV 6x6 Özel Operasyon Araçları" törenle teslim edildi

Benzer haberler

Oyuncak sevgisini evinin bahçesinde kurduğu atölyede yaşatıyor

Oyuncak sevgisini evinin bahçesinde kurduğu atölyede yaşatıyor

Konya'dan kasırganın etkili olduğu ABD'ye "çelik ev" ihracatı

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanığa 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Bir şampiyona ilanıyla başladığı bilek güreşinde, başarılarıyla adından söz ettiriyor

Bir şampiyona ilanıyla başladığı bilek güreşinde, başarılarıyla adından söz ettiriyor
Torunlarından etkilenerek 70 yaşında bilgisayar kursuna başladı

Torunlarından etkilenerek 70 yaşında bilgisayar kursuna başladı
Plastik içeren çocuk ve bebek ürünleri sağlığı ve çevreyi tehdit ediyor

Plastik içeren çocuk ve bebek ürünleri sağlığı ve çevreyi tehdit ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet