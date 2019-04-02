Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.26
Dolar
5.58
BIST 100
94,832.61
Altın
1,288.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Otizmli Alican'ın hikayesi ailelere umut oldu

İzmir'de yürüyemeyen ve konuşamayan otizmli oğlu 5 yıl süren tedaviyle sağlığına kavuşan anne, bu süreçte yaşadıklarını aynı durumdaki ailelerle paylaştı.

Tezcan Ekizler   | 02.04.2019
Otizmli Alican'ın hikayesi ailelere umut oldu

İzmir

İzmir'de 5 yıl süren tedaviyle yürümeyi ve konuşmayı başaran, akranlarıyla aynı okula giden 10 yaşındaki otizmli Alican Demirel, ailelere umut oldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aziz Suvör Konferans Salonu'nda 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Tanju Çelik, yaptığı konuşmada, dünyaya gelen her 45 çocuktan birisine otizm tanısı konulduğunu söyledi.

Otizmin yaşamın ilk yıllarında başlayan bir hastalık olduğunu anlatan Çelik, "Çocuğumuz göz teması kurmuyorsa, sessiz duruyorsa, iletişimi bozuksa, o zaman 'Otistik olabilir' diyoruz. Ailelerin bu durumda mutlaka bir hekime başvurması gerekir. Otizm tedavisi olan bir hastalık, yeter ki aile duyarlı olsun." ifadelerini kullandı.

"Şimdi çok konuşuyor"

Etkinlikte otizmli oğlu Alican'ın (10) hikayesini ailelerle paylaşan Hasibe Demirel ise çocuğuna 5 yıl önce otizm teşhisi konulduğunu anlattı.

Hastalığı ilk duyduğunda adeta dünyasının yıkıldığını belirten Demirel, şunları kaydetti:

"Otizmin tedavisi olan bir hastalık olduğunu öğrendiğimde çok mutlu oldum. Ben de oğlumun iyileşmesi için mücadele ettim. Önce oğlumun hastalığını kabul ederek başladım. Alican konuşamıyordu ama her şeyi anlıyordu. Hızlı adımlar attı. Kreşe gitti, ilaçları iyi geldi. Ardından ise konuşmaya başladı. Şimdi çok konuşuyor. Yaşıtları gibi normal okula gidiyor. 3. sınıfta ve derslerinde de çok başarılı. Biz başardığımıza inanıyoruz. Herkes benim gibi ümitli olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde barış süreci ve yeni dengeler
UCM Suriyeli mültecilere umut olabilecek mi?
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor

Benzer haberler

Otizmlilerden gökyüzüne renkli balonlar

Otizmlilerden gökyüzüne renkli balonlar

Suriyeli Anis'in Türkiye'de otizm ile mücadelesi

Gündüzlü yaşam merkezlerinde otizmlilere özel alanlar olacak

'Otizmli çocuklara yoğun eğitim gerekiyor'

'Otizmli çocuklara yoğun eğitim gerekiyor'
Aileler otizmli çocuklarının toplumda kabul görmesini istiyor

Aileler otizmli çocuklarının toplumda kabul görmesini istiyor
Tunç Soyer: Bana oy vermeyenlerin de belediye başkanı olacağım

Tunç Soyer: Bana oy vermeyenlerin de belediye başkanı olacağım