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Yaşam

Osmaniye'de kadınların tohumluk yer fıstığı kırma mesaisi

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kadınlar, tohumluk yer fıstığı kırarak aile bütçesine katkı sunuyor.

Menderes Özat   | 12.01.2021
Osmaniye'de kadınların tohumluk yer fıstığı kırma mesaisi Fotoğraf: Menderes Özat/AA

Osmaniye

Kadirli'de kadınlar, sokaklar, evler ve evlerin bahçelerinde bir araya gelerek, yer fıstığı tohumlarını ilkbaharda buluşacakları toprak için hazırlanıyor.

Hazırladıkları tohumluk yer fıstıklarını üreticilere gönderen ve kilogram başına 2 lira kazanan kadınlar, aile ekonomisine destek oluyor.

Yer fıstığı kırma işi yapan kadınlardan Elif Tüfekli, AA muhabirine, her yıl kış aylarında çiftçilere destek ve aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla fıstık kırarak para kazandıklarını söyledi.

Zeynep Göktüfekli de bu işten haftada ortalama 200 lira kazandığını belirterek, "5 çocuğum var. Eşimi kaybettim. Çocuklarımın geçimini yer fıstığı kırarak, tarlada fıstık toplayarak sağlıyorum." diye konuştu.

Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi muhtarı Mustafa Çetin ise mahallede çok sayıda ailenin fıstık kırma işinde çalıştığını anlatarak, "Aileler bu işi severek yapıyor. Tohum hazırlama süreci yaklaşık 2 ay sürüyor. Kırılan fıstıklardan tohumluk ayrılanlar her hafta düzenli teslim ediliyor. Yer fıstığı üreten çiftçilere de destek oluyorlar. Aileler de çiftçiler de memnun." ifadelerini kullandı.

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