Dolar
32.04
Euro
35.06
Altın
2,181.33
ETH/USDT
4,063.50
BTC/USDT
72,395.00
BIST 100
9,131.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyaz Saray önünde Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor
logo
Yaşam

Oruç Baba Türbesi'nde ramazanın ilk iftarına yoğun ilgi

Fatih'teki Oruç Baba Türbesi'nde dileklerinin gerçekleşmesi umuduyla ramazanın ilk gününde bir araya gelen çok sayıda vatandaş iftar yaptı.

Zeynep Rakipoğlu  | 11.03.2024 - Güncelleme : 11.03.2024
Oruç Baba Türbesi'nde ramazanın ilk iftarına yoğun ilgi

İstanbul

Ramazanın ilk orucunu burada açmak isteyen vatandaşlar, türbenin bulunduğu sokak ve buraya çıkan yollarda yoğunluk oluşturdu. İftar saatinin yaklaşmasıyla kalabalık daha da arttı.

Bazı vatandaşlar, oruçlarını açmak için türbenin etrafındaki seyyar satıcılardan sirke satın aldı.

Akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlar, ekmek veya pideyi sirkeye banıp oruçlarını bu lokmayla açtı. Vatandaşlar daha sonra türbenin yanındaki parkta ve kaldırımlara örtü sererek, getirdikleri yiyeceklerle iftarlarını yaptı.

Ziyarete gelenlerden bazıları, buradakilere pide, çorba ve lokma gibi yiyecekler ikram etti.

Vatandaşların yanlarında getirdikleri sirkeleri birbirleriyle paylaştıkları görüldü.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da türbenin bulunduğu sokaktan geçerek vatandaşlarla selamlaştı.

Üniversiteye hazırlanan kızı için dua etti

Sultangazi'den gelen Kezban Akcan, ilk önce Oruç Baba'nın ruhuna dua ettiklerini, sonra da onun hürmetine dualarının kabul olmasını istediklerini belirterek, "İnşallah kabul olur." dedi.

Ziyaretçilerden Gülten Yazıcı, ramazanın hayırlara vesile olması ve duaların kabul olmasını dileyerek, ilk defa geldiğini, burada bulunmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Esenyurt'tan gelen Sema Karabıyık ise "Kızım için geldim. Bu sene üniversiteye hazırlanıyor. İstediği bölüm için dua etmeye geldim. Daha önce biliyordum ama gelmek hiç kısmet olmadı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde ilk iftar yapıldı
Bakırköy'de üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medyadaki ''para sayma'' görüntülerine ilişkin soruşturma

Benzer haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde ilk iftar yapıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde ilk iftar yapıldı

Sultanahmet Meydanı ramazanın ilk iftarı için gelenlerle doldu

Oruç Baba Türbesi'nde ramazanın ilk iftarına yoğun ilgi

İstanbul'da ramazanın ilk iftarı öncesi trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı

İstanbul'da ramazanın ilk iftarı öncesi trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
Sınırda görevli Mehmetçik ilk iftarı yaptı

Sınırda görevli Mehmetçik ilk iftarı yaptı
En uzun orucun tutulduğu kentlerden Sinop'ta, vatandaşlar iftar saatini sahillerde bekliyor

En uzun orucun tutulduğu kentlerden Sinop'ta, vatandaşlar iftar saatini sahillerde bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet