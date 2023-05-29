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Yaşam

Ormanya'da kuş halkalama istasyonu kuruldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki doğal yaşam parkı Ormanya'da, kuş türlerinin belirlenmesi, göç rotaları ve davranışlarının incelenmesi amacıyla oluşturulan kuş halkalama istasyonu çalışmalarına başladı.

Kadir Yıldız  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
Ormanya'da kuş halkalama istasyonu kuruldu

Kocaeli

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ormanya'da göçmen kuş türlerinin göç rotaları, davranışları, kışlama alanları, göç zamanı ve stratejilerinin belirlenmesi amacıyla kuş halkalama istasyonu kuruldu.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ergün Bacak ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cemal Özsemir nezaretinde gerçekleşen halkalama ve gözlem çalışmaları dört mevsim devam edecek.

Kuşların biyolojisi, ekolojisi, davranışı ve üreme verimliliği gibi konuların ele alındığı, ilk etapta bir yıl devam edecek proje çalışmaları kapsamında ilk 7 günde 21 farklı türden 100'ün üzerinde kuş halkalanarak kayıt altına alındı.

Ormanya'nın farklı bölümlerine kurulan 27 halkalama noktası, veteriner hekim, biyolog ve araştırma görevlileriyle düzenli olarak kontrol ediliyor. Özel halkalarla kayıt altına alınan türlerin, uluslararası sistemde yer alan ve dünyanın diğer bölgelerinde de bulunan halkalama istasyonuna yolları düştüğünde hangi tarih ve istasyonda halkalandığı bilgileri ile göç rotası belirleniyor.

İstasyonda ayrıca öncelik çocuklar ve gençlere yönelik olmak üzere kuş türleri tanıtılacak, göç hikayeleri anlatılıp biyoçeşitlilikteki önemi vurgulanacak.

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