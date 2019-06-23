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Yaşam

'Ormanya' yabancı kampçıların gözde mekanı oldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan doğal yaşam parkı Ormanya, yerli ve yabancı doğaseverlere güvenli kamp imkanı sağlıyor.

Şengül Oymak   | 23.06.2019
'Ormanya' yabancı kampçıların gözde mekanı oldu

Kocaeli

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki doğal yaşam parkı Ormanya'da bulunan karavan ve çadır kamp alanı, yabancı turistleri ağırlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 bin dönümlük yeşil alana yayılan, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da, karavan ve çadır kamp alanı, yerli ve yabancı doğaseverlere güvenli kamp imkanı sağlıyor.

Kampçılara, 24 saat güvenlik kontrolü sağlanan alanda tuvalet, su, elektrik, karavanlara özel şarj istasyonu gibi temel hizmetler veriliyor. Ormanya'ya yerli turistlerin yanı sıra yabancı doğaseverler de ilgi gösteriyor.

Tatillerine Türkiye turu ile devam eden Alman ve İngiliz turistlerin duraklarından biri de Ormanya Doğal Yaşam Parkı oldu.

Karavan ve çadır kamp alanında konaklayan yabancı turistler, daha sonra çocuklarıyla birlikte 73 türde 800'den fazla hayvanın yaşadığı Ormanya'yı gezdi.

Lemur besleyerek yeni bir deneyim yaşayan kampçılar, kanguruları da ziyaret etti.

"Hobbit evlerini görmek için Yeni Zelanda'ya gitmeye gerek kalmadı"

İngiliz kampçı Anne Clave Wijt, Ormanya'yı çok beğendiklerini belirterek, "Bu alan eşsiz bir alan. Özellikle çocuklar için harika bir alan. Türkiye'de piknik yapmak çok değerli bir aktivite. Bu aktivite için hazırlanan özel alanların olması çok güzel. Türkiye turumuzun birçok yerinde piknik yapan insanlara rastladık. Misafirperverliğinizin yanı sıra kamp kültürünü de herkesin benimsemiş olması inanılmaz." ifadesini kullandı.

Çocukları ile Türkiye turuna çıkan Alman çift Mary ve Manuel Dohiten de Ormanya Karavan ve Çadır Kamp Alanı'nda konakladı.

Mary Dohiten, "Hobbit evlerini görmek için Yeni Zelanda'ya gitmeye gerek kalmadı, hiç böyle bir şey beklemiyorduk bizim için, özellikle çocuklarımız için inanılmaz bir deneyim oldu. Yaban hayvanları için bir alanınız var bunun değeri çok büyük. Türkiye gezimizde başka bir yerde rastlamadık bu duruma, bayıldık." diye konuştu.


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