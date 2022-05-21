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Yaşam

Orman içindeki Kocaçay Şelalesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Antalya'da ormanın içindeki Kocaçay Şelalesi, kamp ve piknik yapmak, sakin bir gün geçirmek isteyenler tarafından tercih ediliyor.

Ayşe Yıldız   | 21.05.2022
Orman içindeki Kocaçay Şelalesi ziyaretçilerini ağırlıyor Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Antalya

Roma döneminden bu yana yerleşim alanı olarak kullanılan Döşemealtı ve Aksu ilçelerinin sınırındaki çam ve çınar ağaçlarının içinde gizlenen ve bölge halkının serinlemek için gittiği şelale, yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeri oldu. Araçla varılan bölümden sonra yaklaşık bir kilometre zorlu patika yoldan yürüyerek ulaşılan şelale, manzarasıyla ilgi çekiyor.

Yol güzergahında küçük şelaleleri de görme imkanı bulan ziyaretçiler, yemyeşil doğanın içinden yaklaşık 10 metre mesafeden dökülen Kocaçay Şelalesi'nin olduğu yere ulaşıyor.

Burada kamp masa ve sandalyelerini kurarak, yanında getirdikleri çay, kahveyi yudumlayarak doğayı izleyen ziyaretçiler, şelalenin döküldüğü havuza giriyor, bazıları da şelalenin zirvesinden atlayarak, serin suyun keyfini yaşıyor.

Bazı tatilciler çadırlarını kurarak kamp yapmayı tercih ederken bazıları da günübirlik gelip piknik yapıyor, sakin ortamda oturuyor, fotoğraf çektiriyor. Bölgeye düzenlenen safari turlarla yabancı turistler de şelaleyi görme imkanı buluyor.

Piknikçilerin bıraktığı çöpler tepkiye neden oluyor

Çam ve Çınar ağaçlarının içinde gizli kalmış şelaleye gelen bazı ziyaretçilerin arkasında bıraktığı çöpler ise doğaseverlerin tepkisini çekiyor.

Gölete giren gençlerden Ali Akdemir, AA muhabirine, şelalenin çok güzel olduğunu, suyu buz gibi olmasına rağmen yüzerek, arkadaşlarıyla güzel zaman geçirdiklerini söyledi.

Hasan Ayaz Altıntaş da yüzmek için geldiklerini belirterek, "Yol çok bozuk. Her tarafa çöp atıyorlar, çevremizi kirletiyorlar. Ziyaretçiler çöpünü bırakmasın, doğamızı temiz tutalım." dedi.

Bölge 2 kilometrelik alandan oluşuyor

Ekşili Mahalle Muhtarı İbrahim Aldemir, bölgenin yaklaşık iki kilometrelik alandan oluştuğunu, bazı bölümlerde şelale bazı bölümlerin ise kanyon şeklinde olduğunu ifade etti.

Şelalenin yukarısında lahitlerin yer aldığını belirten Aldemir, şunları kaydetti:

"Bölge birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kalıntıları hala duruyor. Doğa harikası şelalenin tabiat parkı ilan edilmesi için gerekli başvuruları yaptık. Yoğun bir ilgi var, ziyaretçiler akın akın geliyor. Turlarla turistler de geliyor. Hafta sonlarında bölgede araç park edecek yer kalmıyor. Piknikçiler, çöpünü bölgede bırakıyor, bu da kirliliğe neden oluyor. Çöp sorunu için belediyelere bildirimde bulundum. Öğrencilerimizin, jandarmamızın desteğiyle çöp temizleme çalışması yapıyoruz ancak kendi imkanlarımızla çözebileceğimiz bir sorun değil. Onun için tabiat parkı ilan edilerek, daha korunaklı olması gerekiyor."

Aldemir, bölgede birçok bitki çeşidinin yanı sıra tavşan, kurt, domuz gibi yaban hayvanlarının bulunduğunu ifade etti.

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