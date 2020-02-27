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Yaşam

Ördüğü berelerle 3 bin çocuğun hayatına dokundu

Kütahya'da sosyal medyada gördüğü soğukta üşüyen çocuk fotoğraflarından etkilenen Özlem Cahan, 5 yıldır memur maaşının bir kısmıyla aldığı iplerden ördüğü bereleri, başta doğu illeri olmak üzere yurdun dört bir yanına ulaştırıyor.

Muharrem Cin   | 27.02.2020
Ördüğü berelerle 3 bin çocuğun hayatına dokundu Fotoğraf: Muharrem Cin / AA

Kütahya

Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğünde memurluk yapan Özlem Cahan, "çocuklar üşümesin" diye ördüğü bereleri başta doğu illeri olmak üzere yurdun dört bir yanına gönderiyor.

Sosyal medyada 5 yıl önce gördüğü soğukta üşüyen ihtiyaç sahibi çocuklara ait fotoğraflardan çok etkilenen 28 yaşındaki Cahan, maaşının bir kısmıyla aldığı iplerden bere örmeye başladı.

Bireysel olarak başlattığı sosyal sorumluluk projesini sürdüren Cahan, AA muhabirine, küçük yaşlarda öğrendiği örgü becerisini bugün çocukları mutlu etmek için kullandığını söyledi.

Cahan, "Ben annemi çok küçük yaşlardayken kaybettim, bu nedenle çok duygusal bir insanım. Soğuktan üşüyen ihtiyaç sahibi çocuklara ait fotoğraflar gördüğümde çok etkilendim." dedi.

Bu çocuklara ve onlar gibi yardıma ihtiyaç duyanlara el uzatmak için bir arayışa girdiğini anlatan Cahan, onları yürekten ısıtacak anlamlı bir hediye olmasını istediğini ifade etti.

Bereleri kargoyla gönderiyor

Çocuklara bere örmeye karar verdiğini ve bunun için ip aldığını dile getiren Cahan, şöyle konuştu:

"Ördüğüm şapkaları okullarla iletişim kurarak ihtiyaç sahibi çocuklara kargo ile ulaştırdım. Yapılan geri dönüşlerde şapkaları alan çocukların çok mutlu olduğunu gördüm. Tabii bu durum beni daha da heyecanlandırarak daha çok şapka örmeye yönlendirdi. Her ay maaşımı alır almaz bir kısmıyla tuhafiyeciden ip alıp boş zamanlarımda şapka örmeye devam ettim. Ördüğüm şapkalar biriktikçe çocuklara ulaştırdım. Çocuklar üşümesin diye kendi ellerimle, emeğimle ördüğüm şapkaların onlar için büyük anlam ifade ettiğini düşünüyorum. 5 yılda yaklaşık 3 bin civarında şapka gönderdim."

Özlem Cahan, bu sosyal sorumluluk projesine devam edeceğini belirtti.

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