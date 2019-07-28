Euro
6.30
Dolar
5.67
BIST 100
102,837.20
Altın
1,417.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ordu'da off-road heyecanı

Ordu'nun Korgan ilçesinde bin 500 rakımlı yaylada yapılan off-road gösterisi büyük ilgi gördü.

Hayati Akçay   | 28.07.2019
Ordu'da off-road heyecanı

Ordu

Ordu'nun Korgan ilçesinde düzenlenen off-road gösterisi büyük ilgi gördü.

Korgan Belediyesi ve Korgan Off-Road Kulübü tarafından ilçeye bağlı bin 500 rakımlı Korgan Yaylası'nda düzenlenen etkinliğe, aralarında kadın sürücülerin de olduğu 40 off-road tutkunu katıldı.

Yarışmacılar kendileri için hazırlanan özel parkurda kıyasıya yarışırken etkiliği çok sayıda kişi izledi.

İzleyicilere heyecanlı ve keyifli anlar yaşatan etkinlik sonrasında dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi.

Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların bu yıl ilçede üçüncü kez organize edildiğini belirterek, yaylaya gelerek yarışları takip eden binlerce vatandaşa teşekkür etti.

Kiraz, yarışların gelecek yıl da devam edeceğini sözlerine ekledi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Malezya diğer ülkelere karşı eylemler için üs olamaz'
Körfez krizi sonrası Umman dış politikasındaki arayışlar
İmran Han’ın ABD ziyareti ve Pakistan'ın yeni dış politika vizyonu
Ukrayna siyasetinde yeni dönem
Suudi tahtı üzerinde Yemen kabusu

Benzer haberler

Ordu'da off-road heyecanı

Ordu'da off-road heyecanı

Fuel-oil dolu kuyuya giren kedisini kurtaran genç yaşadıklarını anlattı

'Kedi'yi fuel-oil dolu kuyudan kurtardı

Ordu'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı

Ordu'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı
Felçli kedi, Hülya öğretmen sayesinde hayata tutundu

Felçli kedi, Hülya öğretmen sayesinde hayata tutundu
12 kiloluk tavşan ilgi odağı oldu

12 kiloluk tavşan ilgi odağı oldu