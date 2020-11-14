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Yaşam

Ordu'da kilogram fiyatı 10 liraya düşen hamsiye yoğun ilgi

Karadeniz'de son günlerde bol miktarda avlandığı için kilogram fiyatı 10 liraya kadar düşen hamsiye Ordu'da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Eyüp Elevli   | 14.11.2020
Ordu'da kilogram fiyatı 10 liraya düşen hamsiye yoğun ilgi Fotoğraf: Eyüp Elevli/AA

Ordu

Sezonu bol palamutla açan balıkçıların tezgahlarını bugünlerde hamsi şenlendiriyor. Bol miktarda avlanan hamsi, kilogramı 10-20 liradan satılıyor. 

Hamsinin fiyatının düştüğünü gören vatandaşlar balık tezgahları önünde kuyruk oluşturdu.

Altınordu ilçesinde balık satan Aydın Ceylan, AA muhabirine, hamsi avının hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Bu sezon avcılıktan memnun olduklarını ve tezgahların balık çeşitleriyle dolduğunu dile getiren Ceylan, palamudun ardından hamsinin bollaşmaya başlamasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

Ceylan, 1 Eylül'den itibaren güzel palamut avcılığı yapıldığını ifade ederek, "Hala da devam ediyor. Tezgahlarda gördüğünüz gibi hala palamut var. Karadeniz bu sene bereketli, avcılık güzel." dedi.

Balık fiyatlarının da gayet uygun olduğunu söyleyen Ceylan, "Şu an Karadeniz hamsisi çıktı. Fiyatı 10-15 lira. Bugün daha bol. Mezgidimiz de bol, fiyatı da 20 lira. İstavritin kilosu 30, tirsinin 20, sarı kanat çinekop 60 lira." diye konuştu.

Ceylan hamsi satışının 2-2,5 ay kadar süreceğini, ardından istavrit, mezgit ve barbunun çoğalacağını belirtti.

Hamsi satın alan Fevzi Ergelen de bollaşması sayesinde artık herkesin balık yiyebileceğini söyledi.

Halil Aslantürk de "Hamsi özellikle Karadeniz bölgesi için vazgeçilmez bir gıdadır. Fiyatların düşmesi de daha rahat tüketebilmek için güzel oldu." dedi.

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