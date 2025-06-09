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Yaşam

Ordu'da gün batımı seyri güzel bir manzara oluşturdu

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Yason Burnu Yarımadası'nda vakit geçiren bazı vatandaşlar, gün batımını izledi.

Hayati Akçay  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
Ordu'da gün batımı seyri güzel bir manzara oluşturdu Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesinde yer alan, birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olarak kabul edilen Yason Burnu Yarımadası, tabii güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Yunan mitolojisindeki Altınpost Efsanesi'nin (Argonot Efsanesi) geçtiği yer olan Yason Burnu, Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olması, sahip olduğu piknik alanları, yeşil doğası ve doğal görünüm ile yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

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Karadeniz'deki gün batımı seyri güzel bir manzara oluşturdu. Akşam saatlerinde Yason Burnu Yarımadası'na gelen vatandaşlar gün batımını izledi. Güzel manzaralar oluşturan gün batımını vatandaşlar fotoğrafladı.


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