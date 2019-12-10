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Yaşam

Ordu'da Ceren Özdemir'in ismi yaşatılacak

Ordu'nun Altınordu ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in adı kentteki bir meydana verilecek.

Eyüp Elevli   | 10.12.2019
Ordu'da Ceren Özdemir'in ismi yaşatılacak

Ordu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu'nun en büyük meydanı olma özelliğine sahip Köprübaşı Meydanına, #CerenÖzdemir kızımızın adını verme kararı aldık. Ceren'imizin adını her zaman yaşatacağız. Seni hiç unutmayacağız güzel kızım." ifadelerine yer verdi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık'ta, Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi’ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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