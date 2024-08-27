Ordu'da bitkin bulunan kirpi yavruları tedavi altına alındı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde açlıktan bitkin bulunan 2 kirpi yavrusu tedavi altına alındı.
Ordu
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İslamdağ Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde çalıştığı sırada 2 kirpi yavrusunu fark etti.
Bunun üzerine Kibar, durumu Fatsa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Hayvan ambulansıyla mahalleye gelen ekipler, kirpileri alarak Müdürlüğe götürdü.
Kirpileri tedavi altına alan Veteriner İşleri Müdürü Ebru Biçim, gazetecilere, annelerine ulaşılamayan kirpi yavrularının açlıktan bitkin olduğunu söyledi.
Hayvanların temizlenip gerekli bakımlarına başlandığını belirten Biçim, "Kirpileri laktozsuz sütle özel hazırladığımız mamayla besliyoruz. Gözetim altında tutulan kirpilerin genel sağlık durumu şu anda gayet iyi. Katı mamaya geçtiklerinde doğaya bırakılacaklar." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.