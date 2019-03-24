Önce hayatı sonra aynı sırayı paylaştılar
Diyarbakır'da 13 yıldır aynı yastığa baş koyan 4 çocuklu Nizamettin ve Sevda İpek çifti, gittikleri kursta birlikte okuma yazma öğrendi.
Diyarbakir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Diyarbakır'da Yenişehir Halk Eğitim Merkezince açılan kursa, 35 yaşındaki Nizamettin İpek de başvurdu.
Kursa giden İpek'in gönlü, 4 çocuğuna bakan ve okuma yazma bilmeyen 33 yaşındaki eşi Sevda İpek'in evde oturmasına el vermedi. İpek, öğretmen Zehra Esmer'e durumu anlatarak, eşinin de kursa katılmasını sağladı.
Kursta yaklaşık 2 aydır aynı sırayı paylaşan İpek çifti, ilk kademeyi başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.
İlkokul diploması almak için ikinci kademeye geçen çift, birlikte okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.
"Çocuklarımızdan destek aldık"
Nizamettin İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde sadece birinci sınıfa gidebildiğini ancak okuma yazma öğrenemediğini söyledi.
Kustaki ilk haftasının ardından okuma yazma bilmeyen eşinin de eğitime başlamasını sağladığını anlatan İpek, "Evde, okula giden çocuklarımızdan da destek aldık. Kızım bana, oğlum da annesine yardımcı oldu. Bu şekilde okuma yazma öğrendik. Öğle saatlerine kadar çalışıyorum, öğleden sonra eşimle kursa geliyoruz. Bu sırada büyük kızım diğer çocuklara bakıyor." diye konuştu.
"Aynı sırada oturmak öz güven veriyor"
Sevda İpek de okuma yazma bilmenin çok önemli olduğunu vurguladı.
Evde çocuklarıyla da ders çalıştıklarını belirten İpek, "Eşimle aynı sırada oturuyorum, çok güzel bir duygu. Bu kurs hayatımıza büyük heyecan kattı. Hayat arkadaşımla aynı sırada oturmak öz güven veriyor." dedi.
İpek, okul öncesi öğretmeni olmak istediğini, eşinin desteğiyle eğitimini sürdüreceğini dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.