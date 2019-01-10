Önce annesi şimdi babası 'can' oldu

Astım ve bronşit hastalıklarının tedavisi sırasında böbreklerinin işlevini kaybeden İlyas Polat, önce annesinden sonra da babasından yapılan böbrek nakilleriyle hayata tutundu.

Fotoğraf: AA/Süleyman Elçin

ANTALYA - Süleyman Elçin

Şanlıurfa'da yaşayan 7 çocuklu Ahmet (53) ve Zeynep Polat'ın ilk çocukları 31 yaşındaki İlyas Polat'a, 3 yaşındayken astım ve bronşit teşhisi konuldu. Hastalıkları nedeniyle yıllarca ilaç tedavisi gören Polat'ın iki böbreği de zamanla işlevini kaybetmeye başladı.

Tedavi için 11 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gelen Polat'ın böbreklerinin işlevini yitirdiği ve acil nakil olması gerektiği tespit edildi. Polat, gönüllü olan annesinden nakledilen böbrekle hayata tutundu.

11 yıldır sağlıklı bir şekilde hayatını sürdüren, bu süreçte evlenen ve 3 çocuk sahibi olan Polat'ın böbreği 2 ay önce fonksiyonlarını yerine getiremez hale geldi. Yeniden Akdeniz Üniversitesi Hastanesine başvuran Polat'a bu sefer de babası Ahmet Polat'ın böbreği nakledildi.

Polat, hastanenin başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı tarafından yılbaşı gecesi gerçekleştirilen nakille yeniden sağlığına kavuştu.

"Allah annem ve babamı başımdan eksik etmesin"

AA muhabirine açıklama yapan Polat, ilk böbrek naklinden sonra ilaçlarını düzenli kullanmadığını ve kendi ihmalkarlığı nedeniyle böbreğini kaybettiğini söyledi.

Babasının her düştüğünde olduğu gibi yeniden imdadına yetiştiğini anlatan Polat, "Allah annemden de babamdan da razı olsun. 11 yıl önce annem şimdi de babam bana ikinci kez hayat verdi. Çok mutluyum. Allah annem ve babamı başımdan eksik etmesin." dedi.

İkinci defa nakil olduğu için kendisini şanslı hissettiğini aktaran Polat, şöyle devam etti:

"Yıllarca nakil için bekleyen arkadaşlarım var. Diyalize çok bağlı kalmadım ama o insanların diyalizde ne yaşadığını çok iyi biliyorum. İnsanlar organ bağışında bulunsunlar, hayat kurtarsınlar. Hastalarımız makineye bağlı kalmasın."

"İnsanlar organ bağışında bulunsunlar"

Şanlıurfa'da bir kamu kurumunda çalışan Baba Polat ise oğlu ikinci kez organ nakli ile hayata tutunduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti. Yeni yılın kendilerine mutluluk getireceğini dile getiren Polat, "İnsanlar organ bağışında bulunsunlar. Kadavradan çıkmış olsaydı canlıdan nakil olmazdı. Diyalize mahkum kalan binlerce hastamız var." ifadelerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise nakilden sonra baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Organ naklinin hayat kurtardığını anlatan Aydınlı, "Hastamız yıllarca zorluklar yaşamıştı. Kendisini artık sağlıklı bir hayat bekliyor." dedi.