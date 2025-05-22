Okuma azmiyle 6 diploma sahibi oldu, eğitim serüveni bitmedi
Bolu'da 3 lisans ve 2 ön lisans programını bitiren, son olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden birincilikle mezun olan 48 yaşındaki Erkan Kır, 4 yükseköğretim programında eğitim serüvenini sürdürüyor.
Bolu
Evli ve 3 çocuk babası 48 yaşındaki Kır, 1999 yılında Dumlupınar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünü bitirdikten sonra ticarete atıldı.
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İş hayatının yanında eğitimini de sürdürmek isteyen Kır, Anadolu Üniversitesi İşletme ve Adalet, İstanbul Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi ile Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümlerindeki eğitimlerinin ardından son olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden birincilikle mezun oldu.
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 2 yıl önce malulen emekli olan Kır, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik ve Grafik Tasarım, Ankara Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi ile Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler olmak üzere 4 yükseköğretim programında eğitim serüvenini sürdürüyor.
Aynı zamanda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde sosyoloji alanında yüksek lisans eğitimine devam eden Kır, okuma azmiyle örnek oluyor.
"Hiçbir kaygım olmadan sadece okumanın zevkiyle ilerledim"
Erkan Kır, AA muhabirine, eğitimin önemine olan inancı sayesinde altıncı diplomasını aldığını söyledi.
Eğitimin, insan yaşamının başlangıcından sonuna kadar devam eden süreç olduğuna işaret eden Kır, "Birçok üniversitede eğitimim devam ediyor. Okuma hırsım git gide artıyor. Bilmiyorum nereye kadar gidecek. Mutluyum ve gururluyum." diye konuştu.
Kır, hiçbir kaygısı olmadan sadece okuma zevkiyle ilerlediğini dile getirerek, "Bölüm birincisi oldum. Arkadaşlarım çok destek oldu. Toplumu anlayarak okuduğum için çok mutluyum. Şu an tezli yüksek lisans yapıyorum. Bölüm başkanım bile 'Sen ne zaman mezun olacaksın?' diye soruyor." ifadelerini kullandı.
Eğitimi terapi gibi gördüğünü belirten Kır, "İnsanın kafasını dağıtan, stresten uzaklaştıran bir şey bulması gerekir. Ben bunu okumakta buldum. Z kuşağıyla aynı sınıfta olmak başta zordu ama artık arkadaş gibiyiz. Abi kardeş değil, gerçek arkadaş gibi olduk." diye konuştu.
Kır, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kemik iliği nakli olduğunu anlatarak, sağlık sorunlarına rağmen eğitime ara vermediğini kaydetti.
"Babamın azminden etkilendim"
Erkan Kır'ın üniversite sınavına hazırlanan lise mezunu kızı Selin Kır, babasının azminden etkilendiğini söyledi.
Tıp okumak istediğini dile getiren Kır, "Ben birini bile kazanamamışken, babamın 6 bölüm bitirmesiyle gurur duyuyorum. Babamı örnek alıyorum, özellikle çalışma disiplini ve azmi konusunda." dedi.
Selin Kır, babasının kendisini odaya kapatıp ders çalıştığını anlatarak, elinden geldiğince kendisine destek olmaya çalıştığını kaydetti.
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Aylin Yaman da sınıf arkadaşı Erkan Kır'ın başarılı bir öğrenci olduğunu ve azmine hayran kaldığını belirterek, "Onun fikirlerinden faydalanmak güzel. Başarısı gençlere örnek oluyor." dedi.
Aynı bölümde okuyan Aylin Yılmaz ise "Erkan abi gördüğüm en zeki insanlardan biri. Büyük ihtimalle Gazetecilik Bölümünden de birincilikle mezun olacak. Yol gösterici ve idol olacak biri. Aynı sınıfta olmak gurur verici." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.