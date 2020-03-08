Euro
6.88
Dolar
6.09
BIST 100
109,600.50
Altın
1,671.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Okullu köpek 'Fındık' yaşam mücadelesini kaybetti

Tokat'ın Turhal ilçesindeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulunun maskotu haline gelen köpek, bir süre önce yakalandığı gençlik hastalığına yenik düştü.

Muhammed Boztepe   | 08.03.2020
Okullu köpek 'Fındık' yaşam mücadelesini kaybetti Fotoğraf: Özge Elif Kızıl / AA

Ankara

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kayacık köyündeki Şehit Haluk Yılmaz İlkokulunun maskotu haline gelen "Fındık" isimli köpek, yakalandığı gençlik hastalığı nedeniyle öldü.

Veteriner Tekniker Yağmur Denli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fındık'ın gençlik hastalığına daha fazla dayanamadığını belirtti.

Ankara'da 3 hafta süren mücadeleyi kaybettiklerini ifade eden Denli, "Elimizden gelen her şeyi yaptık, bütün müdahalelere rağmen Fındık'ı kurtaramadık. Bu süreçte bizimle emek ve yürek birliği yapan binlerce kişiye teşekkür ederiz." dedi.

Okulda öğrencilerle çekilmiş önlüklü görüntüleriyle sosyal medyada ilgi odağı olan Fındık gençlik hastalığına yakalanmış, tedavi edilmek üzere Ankara'ya getirilmiş ve engelli köpeklerin de rehabilite edildiği bir klinikte karantinada tutularak tedavisine başlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil
Haşdi Şabi'de 'halef' belirsizliği
Avrupa sığınmacılar gelmesin diye 'değerlerini' Yunanistan'da askıya aldı
Salgın hastalıklar Nijerya'nın gerçeği

Benzer haberler

Okullu köpek 'Fındık' yaşam mücadelesini kaybetti

Okullu köpek 'Fındık' yaşam mücadelesini kaybetti

Fındıkta 6 aylık ihracat hedefi tuttu

Türkiye'den 6 ayda 1,4 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı

'Paylaşılamayan köpek' Marley ile üniversiteli Osman'ın 2,5 yıllık hasreti son buldu

'Paylaşılamayan köpek' Marley ile üniversiteli Osman'ın 2,5 yıllık hasreti son buldu
Okullu köpek 'Fındık' gençlik hastalığına yakalandı

Okullu köpek 'Fındık' gençlik hastalığına yakalandı