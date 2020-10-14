Euro
9.33
Dolar
7.95
BIST 100
1,180.60
Altın
1,898.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Meclis grup toplantısında konuşuyor İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda ele geçirilen 15 ton kaçak içki, basın mensuplarına gösteriliyor
logo
Yaşam

Okul zili 'dezenfektan arası' için çalıyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime çarşamba günleri ara verilirken Edirne'de de bu kapsamda 296 okul düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Gökhan Balcı   | 14.10.2020
Okul zili 'dezenfektan arası' için çalıyor Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları için yüz yüze eğitime çarşamba günleri ara veriliyor.

Edirne'de de bu kapsamda 296 okul düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Valilik koordinesindeki hijyen ekipleri, il genelindeki okulların hijyenini sağlıyor.

Yüz yüze eğitiminin başlamasıyla çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, okullarda öğrencilerin bulunmadığı günlerde sınıflar, öğretmenler odası, merdivenler, koridorlar ve tuvaletler başta olmak üzere hijyen çalışmalarını yürütüyor.

Ekiplerce ayrıca okulların dış ve iç kapılarına uyarıcı levhalar asılıyor, eğitim kurumlarına hijyen paspası, ayaklı pedallı çöp kovası, ayak basmalı dezenfektan, kolonya, ıslak mendil ve maskeden oluşan setler yerleştiriliyor.

Okul görevlilerine de hijyen çalışmalarında kullanılmak üzere el ve sırt pulverizatörü dağıtılıyor.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pandemi sürecinde çocuklarda 'aşırı korku' öğrenmeye engel oluyor
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 340 bini aştı
İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 5 büyük kente giriş-çıkış yasağı
Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 5 bini aştı
Filyasyon ekipleri ile okullar arasında iş birliği yapılması önerisi

Benzer haberler

Okul zili 'dezenfektan arası' için çalıyor

Okul zili 'dezenfektan arası' için çalıyor

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 340 bini aştı

İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 5 büyük kente giriş-çıkış yasağı

Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 5 bini aştı

Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 5 bini aştı
Çaykur Rizespor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Çaykur Rizespor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
İsrail’deki protestolar hükümeti, tedbirler ise demokrasiyi zorluyor

İsrail’deki protestolar hükümeti, tedbirler ise demokrasiyi zorluyor