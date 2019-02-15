Öğrencilerini ısıtmak için atkı ve bere örüyorlar

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, derslerinden arta kalan zamanlarını değerlendirmek için bir araya gelen üç kadın öğretmen, komşularının da desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı, bere, yelek ve boyunluk örüyor.

YOZGAT - Ömer Ertuğrul

Okuldan çıktıktan sonra bir araya gelen öğretmenler, akrabaları ve komşularının katılımıyla çay saati düzenleyip hem sohbet ediyor hem de ilmek ilmek işledikleri örgülerle ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oluyorlar.

Evlerde bir araya geldikleri gibi haftada bir gün de halk eğitim merkezinde toplanan kadınlar, burada yaptıkları işleri birbirlerine gösterip fikir alışverişinde bulunuyorlar.

Yaklaşık bir ay önce çalışmayı başlatan öğretmenler Nurcan İlerisoy, Sezen Önal ve Fatma Kaya'ya 15 civarında kadın da destek verdi. Gönüllü kadınlar, bugüne dek ördükleri atkı ve berelerin yanı sıra yelek ve kazakları, ilçedeki 100 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırdı.

Projeyi hayata geçiren öğretmenlerden Nurcan İlerisoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmen arkadaşlarıyla okul çıkışında boş zamanlarını değerlendirmeleri konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi öğrencilerin soğuk günlerde üşümemeleri için atkı, bere, boyunluk, yelek gibi örgü işleri yapmayı düşündüklerini anlatan İlerisoy, "Bu projemizi annemize, teyzelerimize ve komşularımıza ilettik. Onlar da bize destek olacaklarını söylediler." dedi.

İp temin ederek komşularına ve yakınlarına verdiklerini aktaran İlerisoy, "Onlar da bizleri kırmadı, herkes bir şeyler örmeye başladı. Örgülerimize evde, hafta da bir gün de halk eğitim merkezimizde toplanıp burada bayanlarla çay ve sohbet eşliğinde devam ettik, birbirimizle fikir alışverişinde bulunduk. Eksiklerimizi tamamladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İngilizce öğretmeni Sezen Önal da projeyi başlattıklarında bu kadar destek alacaklarını düşünmediklerini ifade etti.

Önal, "Toplumumuzun bu konuda çok duyarlı olması bizi çok mutlu etti, çığ gibi büyüyen bir destek gördük. Bu anlamda da bunun vermiş olduğu manevi haz da bize şunu dedirtti; biz bu projelere devam etmeliyiz. 23 Nisan için de bir projemiz var, onu da kısa sürede tamamlayıp hayata geçireceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Komşularıyla da bir arada olmaktan mutlu olduklarını dile getiren Önal, küçük bir ilçede yaşadıklarını, bu etkinlik sayesinde sosyalleşme imkanı bulduklarını, öğrencileri ısıtacak örgüler örerken çok güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Öğretmen Nurcan İlerisoy'un annesi Narin İlerisoy da "Çocuklara sevgimizi ilmek ilmek ördük. İhtiyacı olanlara yardım etmeye çalıştık. Komşularımız, akrabalarımız yanımızda oldular. İnşallah çocuklarımız da memnun olurlar. İnşallah çocuklarımızın yüreğini, içini ısıtabiliriz." dedi.

Öğretmenlere destek veren Nuriye Yaşar (63) ise "Sezen öğretmenin isteğiyle bu örgüye başladık. Öğrencilere yardım olsun, katkımız olsun istedik. Komşularımızla beraber ördük, çocuklar güle güle kullansınlar. Yine olursa yine yaparız." şeklinde konuştu.