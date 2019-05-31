'Oğlumun kalbini dinlemek istiyorum'
Bir yıl arayla yaşanan iki oğlunu kaybeden Sadrettin ve Nezahat Kara çifti, küçük çocuklarının organlarını bağışladığı insanlarla tanışmak istiyor.
İstanbul
İstanbul'da yaşayan Nezahat ve Sadrettin Kara çifti, evladının organlarını bağışladığı insanlarla tanışacağı günü bekliyor.
İstanbul'da yaşayan Kara ailesinin büyük oğlu 34 yaşındaki Vehbi Kara, 8 Kasım 2017'de Üsküdar'da bir iş kazasında inşaattan düşerek hayatını kaybetti.
Oğullarının ölümüyle sarsılan Kara ailesi, Kasım 2018'de bu kez küçük çocukları 23 yaşındaki Zafer Kara'yı motosiklet kazasında kaybetti.
Oğulları Zafer'in vasiyeti üzerine organlarını bağışlayan Kara çifti, evlatlarının 6 kişinin hayata tutunmasına vesile olduğu için mutlu olduklarını anlattı.
"Onun kalbini dinlemek istiyorum"
Anne Nezahat Kara, Hayata Bağış Derneği'nin organ bağışçılarının anısına Sultanahmet Camisi'nde okuttuğu mevlidin ardından AA muhabirine yaptığı yaptığı açıklamada, bir sene içinde iki evladını kaybettiğini anlattı.
İki oğlunu da kazada kaybettiğini anlatan anne Kara, "Oğlum vasiyet etmişti, onun vasiyetini yerine getirdim. Zafer, insanları çok seviyordu. Biri hasta olsa, anne bak bu hasta da sevinsin derdi hep bana. Onun vasiyetini yerine getirdiğim için memnunum. Rabbim inşallah onun mekanını cennet eylesin. Oğlumun vücudundan parça alana da Allah şifa versin, huzurlu yaşasın. " dedi.
Nezahat Kara, organ naklini önceden kabul etmediklerini dile getirerek, "Bir anne bunu kolay kolay kabul etmez ama oğlum bunu bana vasiyet etmiş, ben ona öbür dünyada nasıl cevap vereceğim diye düşündüm. Yüce Rabbimin rızası için onun vasiyetini yerine getirdim. O hastalar da mutlular ve ayaktalar. Bize mektup göndermişler. Öyle sevindim ki. 9 yıldır makineye bağlı yaşadığını, iki çocuğuyla beraber ayakta olduğunu söylemiş. Ne mutlu bize. Onları görmedik ama bizi ziyaret etmelerini çok istiyoruz. Biz de onları ziyaret edelim. Oğlumun kalbi kimdeyse onun kalbini dinlemek istiyorum. Oğlum iki böbreğini, akciğerini, karaciğerini ve kalbini verdi. 6 kişi şimdi oğlumun sayesinde yaşıyor." diye konuştu.
"Organ verdiğimiz kişiyi gerçekten çok merak ediyoruz"
Baba Sadrettin Kara da oğlunun organlarının başkalarına can verdiğini bilmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
Organ bağışının çocuğunun vasiyeti olduğunu dile getiren Kara, "Başıma bir şey gelirse organlarımı bağış yapın' demişti. Bağış yaptık, çok iyi oldu. İnsanlar, çocuklar, masumlar iyileşiyor, ayağa kalkıyor. Bunu herkesin bilmesi lazım. Buradan herkese sesleniyorum. Lütfen herkes organ bağışı yapsın" dedi.
Baba Kara, oğlu Zafer'i 23 yaşında kaybettiğini dile getirerek, "Organlarını bağışladıktan sonra bize isimsiz bir mektup geldi. Kimdir, organları kime gitti bilmiyoruz. Mektupta ne memleket, ne telefon vardı. Organ verdiğimiz kişiyi gerçekten çok merak ediyoruz. Ondan en kısa zamanda bir cevap almak istiyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.