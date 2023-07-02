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Yaşam

Nilüferlerin açtığı Acarlar Longozu misafirlerini ağırlıyor

Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında bulunan Acarlar Longozu, yerli ve göçmen kuşları, beyaz nilüferleri, endemik bitkileri, piknik alanları ve konaklama imkanlarıyla her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Davut Genç, Osman Nevtan Angün  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
Nilüferlerin açtığı Acarlar Longozu misafirlerini ağırlıyor Fotoğraf: Davut Genç/AA

Sakarya

Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında bulunan 24 kilometrekarelik alana sahip longoz, 200'e yakın yerli ve göçmen kuşla çeşitli balıklara ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyan longozu ziyarete gelenler, ağaçlar arasında dolaşma imkanı buluyor.

İstanbul'dan arkadaşlarıyla longozu ziyaret eden Burak Kayalık, AA muhabirine, bölgenin çok güzel enerjisi olduğunu, huzur ve mutluluk verdiğini söyledi.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Konya'dan Kocaali'deki kardeşlerinin yanına gelen Sedat Karaca da "Sakarya bölgesinin en iyi yerlerinden biri olan Acarlar Longozu'na geldik. Konya gibi bir yerden gelince her tarafın yeşil olduğunu, nilüferlerin açtığını görmek çok güzel." dedi.

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