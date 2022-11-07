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Yaşam

Niloya, YouTube'da 5 milyon aboneye ulaştı

Türkiye'nin sevilen çizgi film kahramanı Niloya, 11 Kasım'da vizyona girecek ilk sinema filmi öncesinde YouTube kanalında 5 milyon aboneye ulaştı.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 07.11.2022
Niloya, YouTube'da 5 milyon aboneye ulaştı

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, eğitici öğretici içerikleriyle çocuklara ve ailelerine ulaşan Niloya, 24 milyar dakika izlenme ve 4,5 milyar görüntülenmeyle listelerde üst sırada yer alıyor.

Niloya, YouTube'daki Türkçe kanalının yanı sıra 5 yabancı dil ve işaret dili kanallarıyla da minik seyircilerle buluşuyor.

Çocukların psikolojik gelişimini olumlu yönde etkilemek ve katkıda bulunmak amacı ile senaryosu psikologlar ve pedagogların görüşleriyle hazırlanan Niloya ve arkadaşlarının maceralarını paylaştığı YouTube kanalı istatistikleri, çocukların çizgi film izleme konusu üzerine de veri sağlıyor.

İzlenme sağlanan kaynaklar arasında yüzde 63 ile akıllı televizyonlar başı çekerken, 2. sırada yüzde 30 ile cep telefonu 3. sırada ise yüzde 7 ile tablet ve bilgisayar bulunuyor.

Niloya YouTube kanalını Türkiye'de en çok izleyen iller arasında İstanbul ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla Ankara, Konya, İzmir, Bursa, Adana ve Diyarbakır takip ediyor.

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