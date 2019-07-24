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Yaşam

Nijerya'da doğdular aşkı İstanbul'da buldular

Nijerya'da doğup büyüyen ancak yolları İstanbul'da kesişen Obianka Desmond ve Okorie Divine, geleneklerine uygun olarak düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Gülsüm İncekaya   | 24.07.2019
Nijerya'da doğdular aşkı İstanbul'da buldular

İstanbul

Türk halkının "Senegalli saatçiler" olarak tanıdığı Afrikalılar, ikinci vatanları olarak nitelendirdikleri Türkiye'de, ırk ve din ayrımıyla karşılaşmadan hayatlarını sürdürüyor. 

İş, eğitim veya çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye'ye gelen Afrikalılar'dan bazıları, burada hayatlarıyla ilgili önemli adımlar attı.

Nijerya'da doğup büyüyen ancak yolları Türkiye'de kesişen Obianka Desmond ve Okorie Divine da evlilik için İstanbul'u seçti.

İstanbul'da ticaretle uğraşan gelin Divine ve damat Desmond, önce kilisede nikah kıydı, daha sonra da düğün salonunda yapılan törenle hayatlarını birleştirdi.

AA ekibi de Esenyurt'taki bir düğün salonunda, Nijerya geleneklerine göre düzenlenen düğün törenini görüntüledi.

Aralarında Türk, İranlı ve diğer ülkelerden konukların da olduğu düğüne, 300'den fazla Nijeryalı katıldı.

Dua ve anonslardan sonra bordo ve sarı kıyafetleriyle gelin ve damadın iki gruptan oluşan sağdıçları, geleneksel danslarıyla salona girdi. Daha sonra salona gelen gelin ve damadın üzerine, Nijerya geleneklerine göre para saçıldı.

Düğünde "moi moi" ikram edildi

Çiftin ve sağdıçlarının dans gösterisinden sonra pasta kesildi, konuklara Nijerya'nın yöresel yemeklerinden "Jollof" denilen bir tür pilav ile kızarmış hindi, et, tavuk ve balık ile yöresel bir tatlı olan "moi moi" ikram edildi.

Gelin ve damat tarafının, konuklara süzgeç, bardak, takvim, sürahi ve termos gibi eşyalar hediye etmesi de dikkati çekti.

Gelinin nedimelerinden 26 yaşındaki Jovita Madueke, Nijerya'da olduğu gibi burada da düğünlerinin oldukça eğlenceli geçtiğini söyleyerek, düğünde gelinin nedimeleri ve arkadaşları olarak iki tarz kıyafet giydiklerini, kendisinin İngiliz tarzı elbiseyle gelinin nedimeliğini yaptığını ifade etti.

Türkiye'de yaşadığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Madueke, "Türkiye'yi çok seviyorum. Düğün çok güzel, insanlar çok güzel, herkes burada çok mutlu." dedi.

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