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Yaşam

Nesli tehlike altındaki 5 bin mersin balığı Yeşilırmak'a salındı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Amasya Yedikır Üretim İstasyonu'nda üretilen ve marka takılan mersin balığı yavruları Yeşilırmak'a bırakıldı.

İlyas Gün  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Nesli tehlike altındaki 5 bin mersin balığı Yeşilırmak'a salındı

Samsun

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, balıkların salımı sırasında yaptığı açıklamada, Karadeniz çevresindeki ülkelere de mersin balığı salımı ile ilgili bilgi verildiğini söyledi.

Yılmaz, "Bu balıklar gerek bizim balıkçılar tarafından gerekse diğer ülkelerdeki balıkçılar tarafından yakalandığı an tekrar bize haber etmek şartıyla suya iade ediliyor. Böyle bir sorumluluk içerisinde bir proje bu. Ülkemizde Yeşilırmak, Kızılırmak, Sakarya'da ciddi manada bu balıklar bulunuyordu, zamanla küresel ısınma ve av baskısıyla bu kaynaklar zayıfladı. Biz kaynaklarımızı korumak ve artırmak için markalandırılan 5 bin adet mersin balığını bu kaynaklara bırakıyoruz." dedi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da mersin balıklarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için balıklandırma çalışmalarının önemli olduğunu aktardı.

Türkiye'de mersin balığının avlanmasının 1971 yılında kısıtlandığına ve 1997'de ise tamamen yasaklandığına işaret eden Sağlam, "Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bir balık türümüzdür. Geçmişte Yeşilırmak'ta balığa rastlandığı söylenmekteydi ama bugünlerde hiçbir şekilde rastlanmıyordu. Mersin balığı tatlı suda yumurta bırakıp, yaşamını denizde sürdürüyor ve denizle mutlak bağlantılı yerlerde üretilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Yeşilırmak'ın, mersin balıkları için önemli bir üreme sahası olduğunu vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Fakat son yıllarda gerek stoklarının azalması, gerek çevre koşullarından dolayı Yeşilırmak'ta rastlanmamakta ya da nadir görülmektedir. Özellikle mersin morinası diye isimlendirilen türünden dünyaca ünlü ve ekonomik değeri yüksek olan beluga havyarı yapılmaktadır. Mersin balıklarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için balıklandırma çalışmaları önem arz etmektedir. Bu amaçla Amasya Yedikır Üretim İstasyonu'nda üretilen 5 bin mersin balığı yavrusunu Yeşilırmak'a saldık. Ülkemiz ve ilimiz balıkçılığı için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bölge balıkçılarımızdan bu türün avlanmamasını, ağlarına takılan olursa da derhal suya geri bırakılmasını rica ediyorum."

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