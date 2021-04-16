Euro
9.66
Dolar
8.06
BIST 100
1,407.34
Altın
1,775.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulunması bekleniyor
logo
Yaşam

Nemrut Krater Gölü karlı görüntüsüyle de etkileyici

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, karla kaplı görüntüsüyle de kendine hayran bırakıyor.

Şener Toktaş   | 16.04.2021
Nemrut Krater Gölü karlı görüntüsüyle de etkileyici Fotoğraf: Şener Toktaş / AA

Bitlis

Nemrut Krater Gölü karlı görüntüsüyle de etkileyici

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, karla kaplı görüntüsüyle de kendine hayran bıraktırıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, her mevsim farklı güzelliğe bürünüyor.Kışın beyaz gelinliğini giyen, diğer mevsimlerde ise doğanın tüm renklerini bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası'nın karla kaplı manzarası drone ile havadan görüntülendi. ( Şener Toktaş - Anadolu Ajansı )

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, her mevsim farklı güzelliğe bürünüyor.

Kışın beyaz gelinliğini giyen, diğer mevsimlerde ise doğanın tüm renklerini bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası'nın karla kaplı manzarası drone ile havadan görüntülendi.

​​​​​​​Bünyesindeki sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ve biyoçeşitliliği ile yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Nemrut'ta, masmavi suyun beyaz örtüyle bütünleşmesi etkileyici bir manzara oluşturdu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anestezi ve yatıştırıcı ilaçların teminindeki sıkıntı Brezilya sağlık sistemini tehdit ediyor
Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri Kovid-19'lu çocuk hastaların da üzerinde
'Hastalarla birlikte personel için de çok zor bir süreç'
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 217 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 milyona yükseldi

Benzer haberler

Nemrut Krater Gölü karlı görüntüsüyle de etkileyici

Nemrut Krater Gölü karlı görüntüsüyle de etkileyici

Bolu Dağı'nda kar güzel görüntüler oluşturdu

Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu Nemrut Krater Gölü yolu açılmaya çalışılıyor

Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yeni etabıyla başlayacak

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yeni etabıyla başlayacak
Nisan ayında yağan kar Domaniç Dağları'nı beyaza bürüdü

Nisan ayında yağan kar Domaniç Dağları'nı beyaza bürüdü