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Yaşam

Nemrut Krater Gölü gece görüntülendi

Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü, gece uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Berfin Sidar Aşit  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
Nemrut Krater Gölü gece görüntülendi Fotoğraf: Cihan Önen / AA

Bitlis

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü, fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Uzay ve doğa gözlemciliği yapan Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, gece uzun pozlama tekniği ile gölü görüntüledi.

Önen, krater gölünün her mevsimde ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Bu mevsimde farklı renklere bürünen gölü gece görüntülediklerini anlatan Önen, "Yeşillik, gölle beraber muhteşem görüntü oluşturuyor. Karanlıkta samanyolu galaksisi ve milyonlarca yıldızla beraber yeryüzünü fotoğrafladık. Göl manzarası, gökyüzü manzarasıyla birleşince harika görüntüler oluşuyor. Biz de bu anı çekmek için saatlerce, günlerce buralarda bekleyip güzel kareler çekiyoruz." dedi.

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