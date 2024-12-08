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Yaşam

Nemrut Kalderası karla kaplandı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü kar yağışıyla beyaza büründü.

Şener Toktaş  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Nemrut Kalderası karla kaplandı

Bitlis

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü'nü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası'nda kar etkili oldu.

Dört mevsim yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan doğa harikası göl, beyaza büründü.

Gölün masmavi suyunun beyaz örtüyle bütünleşmesiyle ortaya çıkan manzara, güzel görüntü oluşturdu.

Mavi ve beyazın buluştuğu kaldera, dronla görüntülendi.

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