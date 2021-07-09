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Yaşam

Nemrut Dağı yakınlarında etçil çekirge görüldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında yer alan Nemrut Dağı yakınlarında etçil çekirge görüldü.

Orhan Pehlül   | 09.07.2021
Nemrut Dağı yakınlarında etçil çekirge görüldü

Adıyaman

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı yakınlarında 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirgeye rastlandı.

Uzmanlar, böcek türleri ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle beslenen "saga ephippigera" türü çekirgenin çiftçi dostu olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.



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