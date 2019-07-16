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Yaşam

Nehir bebek ilik nakli bekliyor

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde dünyada 50 binde bir görülen genetik hastalık HLH teşhisi konulan 6 aylık Nehir Ayla'nın ailesi uygun iliğin bulunması için dua ediyor.

Suat ÖZTÜRK   | 16.07.2019
Nehir bebek ilik nakli bekliyor

Elazığ

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde, dünyada 50 binde bir görülen genetik hastalık hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) yakalanan 6 aylık Nehir Ayla Yeşil ilik nakli bekliyor.

Çiğdem ve Ali Yeşil çiftinin 6 aylık kızı Nehir Ayla, ateşlenmesi üzerine götürüldüğü Tunceli Devlet Hastanesinden ileri tetkik için Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Nehir bebeğe burada, genetik hastalık HLH teşhisi konuldu.

Çocuk Polikliniği Hematoloji Bölümünde kemoterapi tedavisi gören Nehir bebeğin ailesi uygun donörün bulunması için destek bekliyor.

"Nakil gerçekleşmediği sürece çocuğumun hayati riski devam edecek"

Anne Çiğdem Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 aylık bebeğinin ilik nakline ihtiyacı olduğunu, 2 aydır hastanede tedavisinin sürdüğünü söyleyerek, "Tunceli Devlet Hastanesinden buraya sevk ettiler. Karaciğer enzimlerinin yüksek olduğunu öğrendik. Hemofagositik lenfohistiyositoz teşhisi konuldu." dedi.

Bebeğinin kemoterapi tedavisine cevap verdiğini ancak ilik nakli yapılması gerektiğini vurgulayan Yeşil, "Ben, babası ve yakın akrabalar hepimiz kan örneği verdik ama Nehir'e uymadı. Şu anda çocuğumun ilik nakline ihtiyacı var. Nakil gerçekleşmediği sürece çocuğumun hayati riski devam edecek. Çocuğum bir kere yoğun bakıma girdi. Tekrar yoğun bakıma girmesini istemiyorum." diye konuştu. 

Tüm duyarlı vatandaşlardan destek beklediklerini ifade eden Yeşil, bir kan bağışı ile başka çocukların da hayatının kurtulmasına vesile olunabileceğini aktardı.


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