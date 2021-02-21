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Yaşam

Nazire teyze 65 yaşında mantar yetiştiricisi oldu

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden önce mantar yetiştiriciliği kursuna katılan 65 yaşındaki Nazire Gelir, bu alana yönelerek üretici oldu.

Mehmet Emin Gürbüz   | 21.02.2021
Nazire teyze 65 yaşında mantar yetiştiricisi oldu Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kent merkezinde yaşayan Nazire Gelir, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık bir yıl boyunca evinden dışarıya çıkmadı. Evde sıkılan Gelir, salgın öncesi katıldığı mantar yetiştiriciliği kursundan öğrendiklerini uygulamaya soktu.

Gelir, Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin de desteğiyle Yaşama Kent Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait pasaj içerisinde yaklaşık 35 metrekarelik alanda mantar yetiştirmeye başladı.

Ailesinin de destiğini alan Gelir, yetiştirdiği mantarın ilk hasadını gerçekleştirerek 1200 kilogram ürün elde etti.

"Bu iş sayesinde moralim düzeldi"

Nazire Gelir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında uzun süre evinde kaldığını ve bu süreçte sıkıldığını anlattı.

Koronavirüs sürecinden önce belediyenin açtığı mantar yetiştiriciliği kursuna katıldığını aktaran Gelir, öğrendikleri doğrultusunda bu alana yönelmeye karar verdiğini söyledi.

Gelir, mantar yetiştirmeye başladığını dile getirerek, "Bu iş sayesinde hem hava alıyorum hem de moralim düzeldi. Artık ne zaman hasta olacağım diye düşünüyordum. Şimdi ne zaman büyüyecek diye mantarı düşünüyorum." diye konuştu.

Toprakla uğraşmayı çok sevdiğini belirten Gelir, yaklaşık 45 gün sonra ilk yetişen mantarların hasadını ailesiyle yaptığını, elde ettiği ürünü kooperatife verdiğini, bu sayede de ev ekonomisine katkı sağladığını kaydetti.

"Alım garantili üretim yaptırıyoruz"

Kooperatif başkanı Cevat Çatladı, 6-7 aylık bir mazilerinin olduklarını belirterek, "150 metrekarede başlayıp şu an 5 bin metrekarenin üzerindeki kapalı alanda üretim yapmaktayız. Burada 72 üreticimiz var." dedi.

Üreticilere ilk etapta eğitim verdiklerini belirten Çatladı, şunları kaydetti:

"Eğitim sonrasında sertifikalarını verip üretime geçmelerini sağlıyoruz. Biz alım garantili üretim yaptırıyoruz. Onlar müşteri ve pazar arama derdine girmiyor. Kooperatif olarak biz ürünlerini alıp hallere, marketlere pazarlıyoruz. Bir üretici üretim yaptığı alana göre, kompostun tonu başına 850 lira kazanç elde ediyor. Burada yaklaşık 6 ton kompost var. 45-50 günde hesapladığımızda 5 bin lira gibi bir rakam kazanıyorlar. Bu üretime hiç ara verilmiyor. Yılda ortalama 7 dönem yapıyoruz. Üreticimiz de her dönem ürün alıyor."

- "Kurs alarak üretici olmak için bekleyen şu an 300-400 kişi var"

Kurs eğitmeni Fatih Demiral ise salgın nedeniyle kurslara ara vermek zorunda kaldıklarını belirterek, "Beklentinin çok üzerinde bir ilgi mevcut. Kurs alarak üretici olmak için bekleyen şu an 300-400 kişi var." dedi.

Demiral, kursun 22 gün sürdüğünü dile getirerek, "Bu eğitim sürecinde derslerimizin yarısı teorik yarısı da uygulama şeklinde geçiyor. Derslerimizde başarı gösteren arkadaşlarımızı daha sonra üretici olarak başlatıyoruz. Kursiyerlerimiz kendi tesislerinde, bulundukları yerde, bodrum katlarında, evlerinin altındaki boş ve atıl alanlarda, tavuk kümeslerinde, patates depolarında üretim yapıyor." diye konuştu.

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