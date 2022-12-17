Narman Peribacaları üniversite öğrencilerini ağırladı
UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları fotoğrafçıları ağırladı.
Erzurum
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Vizör Fotoğraf Kulübü üyeleri, halk arasında "Kırmızı periler diyarı" olarak bilinen ve oluşumu 300 milyon yıl öncesine dayanan Narman Peribacaları'nda fotoğraf çalışması yaptı.
Üniversitenin fotoğraf bölümü koordinatörü Mehmet Gemalmaz, AA muhabirine, saha çalışması yaptıklarını belirterek "Narman'ın doğal güzelliklerini fotoğraflıyoruz. Arkadaşlarımızla birebir saha deneyimi sağlıyoruz. Böylece makineye daha iyi hakim oluyorlar. Çok güzel bir yer. Fotoğrafseverleri buraya bekliyoruz." dedi.
Kulüp öğrencilerinden Eda Karakoca da fotoğraf çalışması yapmak için geldiklerini, amaçlarının doğal güzellikleri fotoğraflamak olduğunu anlattı.
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