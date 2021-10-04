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Yaşam

Narkotik köpeği "Sezar" öğrencilerin ilgi odağı oldu

Bolu'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğünü ziyaret eden ilkokul öğrencileri, narkotik köpeği "Sezar"a yoğun ilgi gösterdi.

Mehmet Emin Gürbüz   | 04.10.2021
Narkotik köpeği "Sezar" öğrencilerin ilgi odağı oldu

Bolu


50. Yıl İlkokulu öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Yaşam Kent Mahallesi'nde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Asayiş Şube Müdürü Mehmet Çömlekçi, öğrencilere çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeği Sezar ile gösteri yaptı. Öğrenciler, Sezar'ı sevebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Ardından öğrenciler, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Büro Amirliği ekipleri eşliğinde Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Beyazıt Camisi'nin ön kısmında güvercinleri besledi.

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