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Yaşam

Muradiye Şelalesi karların erimesiyle daha coşkulu akmaya başladı

Van'da karların erimeye başlamasıyla debisi yükselen Muradiye Şelalesi daha coşkulu akıyor.

Muhammed Onur Yavrutürk  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Muradiye Şelalesi karların erimesiyle daha coşkulu akmaya başladı Fotoğraf: Muhammed Onur Yavrutürk/AA

Van

Yılın her döneminde ziyaretçilerine farklı güzellikler sunan Muradiye Şelalesi, havaların ısınmasıyla erimeye başlayan karlar sayesinde çok daha gür akmaya başladı.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler, sıklıkla ziyaret ettikleri şelale ve civarında oluşan eşsiz manzaraları cep telefonlarıyla görüntülüyor.

Debisi yükselen şelale dron ile görüntülendi.

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