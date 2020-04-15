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Yaşam

Munzur Vadisi ilkbaharda bir başka güzel

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, ilkbaharın gelişiyle seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

Sidar Can Eren   | 15.04.2020
Munzur Vadisi ilkbaharda bir başka güzel

Tunceli

Kış aylarında bembeyaz kar örtüsü altında bulunan Munzur Vadisi Milli Parkı, baharın yüzünü göstermesiyle yeşilin tonlarına bürünmeye başladı.

Yaban hayatı açısından zengin olmasının yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkati çeken milli parkta, rengarenk çiçekler, coşkuyla akan dere ve şelaleler adeta göz kamaştırıyor.

Dört mevsim ayrı güzellik sunan milli park, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla doğaseverleri kendine hayran bırakıyor.

El değmemiş doğal güzelliğiyle cezbeden bölgede canlanan doğa, karpostallık manzaralar sunuyor.

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