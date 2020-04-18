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Yaşam

Munzur Dağları'nda yaban keçileri görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'nda, nesli koruma altında olan yaban keçileri görüntülendi.

Sidar Can Eren   | 18.04.2020
Munzur Dağları'nda yaban keçileri görüntülendi Fotoğraf: Sidar Can Eren / AA

Tunceli

Doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı açısından da ön plana çıkan Ovacık'ta, yaban keçileri Munzur Dağları arasındaki Harami Deresi'ne yiyecek aramak için indi. 

İlkbaharın gelişiyle karların eridiği ve otların büyüdüğü derede, hem karınlarını doyuran hem de su ihtiyaçlarını gideren yaban keçileri, karlar üzerinde bir süre gezinip gözden kayboldu.

Avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.

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