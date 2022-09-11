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Yaşam

Munzur Çayı'nın kıyısında çadır kampı keyfi

Tunceli'nin Ovacık ilçesine gelen tatilciler, Munzur Çayı'nın kıyısında çadır kampı yaparak doğal güzelliklerin keyfini çıkarıyor.

Sidar Can Eren   | 11.09.2022
Munzur Çayı'nın kıyısında çadır kampı keyfi Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Yaklaşık 7 bin nüfusu bulunan 1500 rakımlı ilçe, doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Dört mevsim doğa ve su sporlarına elverişli ortam sunan ilçede, çadır kampı alanları da son yıllarda giderek yaygınlaşmaya başladı.

Kentte turistik açıdan büyük önem taşıyan çadır kampına çevre illerden gelen misafirlerin yanı sıra yöre sakinleri de ilgi gösteriyor.

Günübirlik veya uzun süreli gezi kapsamında ilçeye gelen misafirler, özellikle Munzur Çayı'nın kıyısında kurdukları çadırlarda tatillerini yapıyor.

Su altı canlıları, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle doğal akvaryumu andıran çayın kenarında, şehirden uzakta, doğayla iç içe zaman geçiren kamp tutkunları, gün boyu ağaçların gölgesinde piknik yapıp, serin sularda yüzerek dinleniyor.

"Kamp yaparken yıldızları da seyretmek çok keyifli"

Doğa tutkunu Ozan Turgut, AA muhabirine belirli aralıklarla kamp yaptığını ve şehir stresinden uzaklaştığını söyledi.

Kampta güne erken başlamanın çok keyifli olduğunu anlatan Turgut, "Munzur Çayı'nın kıyısında çadır kurup yüzmeye gidiyoruz ve ardından gelip kahvaltımızı yapıyoruz. Gün içerisinde dinlenmek için hamak gibi çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Akşam yemeğimizi yedikten sonra da yaktığımız ateşte patates ve biber közlüyoruz. Kamp yaparken yıldızları da seyretmek çok keyifli." dedi.

Hatay'dan gelen Fevzi Çapar, tatil yapmak için Ovacık'ı tercih ettiğini ve buranın doğasına hayran kaldığını belirtti.

"Doğayı korusunlar"

İlçenin Güneykonak köyünde kamp alanı işleten Doğancan Varlıel, haziran ayından bu yana binlerce doğa tutkununu misafir ettiklerini ifade etti.

Varlıel, şunları söyledi:

"İlçedeki en güzel aktivitelerden biri kamp yapmak. Ovacık geleceğin en önemli turizm yerlerinden biri olacak. Burası doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor. Buraya gelen arkadaşlardan doğamızı korumalarını istiyorum."

"Dünyanın her yerinden turist geldi"

İlçede otel işleten Suat Eren de Ovacık'ın her mevsim binlerce ziyaretçinin uğrak yeri olduğunu belirtti.

İlçenin birçok doğal güzelliğe ev sahipliği yaptığını dile getiren Eren, şöyle konuştu:

"Her yerde hava çok sıcakken Ovacık'ta insanlar yayla serinliğinde zaman geçiriyor. İnsanlar burada sonbaharda fotoğraf çekiyor, kışın kayak yapıyor, ilkbahar ve yaz aylarında rafting, kamp ve trekking yapıyor. Bu yıl tatilciler ilçemize yoğun talep gösterdi ve sezon çok iyi geçti. İsviçre, Almanya, Hollanda başta olmak üzere dünyanın her yerinden turist geldi. Bunun dışında yurt içinden de İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Trabzon, Antalya ve Denizli gibi illerden gelen tatilcileri ağırladık.

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