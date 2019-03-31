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Yaşam

Muğla'da oylarını kullananlar sahilleri doldurdu

Muğla'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına giden seçmenler, oy kullanma işlemlerinin ardından sahillerde yoğunluk oluşturdu.

31.03.2019
Muğla'da oylarını kullananlar sahilleri doldurdu

Muğla

Muğla'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına giden seçmenler, oy kullanma işlemlerinin ardından sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 20 dereceye kadar yükseldiği Ula, Bodrum, Marmaris, Ortaca ve Datça ilçelerinde bazı vatandaşlar denize girdi. Sıcak havayı fırsat bilenler, güneşlenip sahilde kitap okuyup dinlendi.

Bazı vatandaşlar, Sakin Kent Akyaka Mahallesi Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde güneşlenirken bazıları aileleriyle ormanlık alanda piknik ve yürüyüş yaptı.

Ortaca ilçesinde vatandaşların bir kısmı teknelerle kaya mezarlarını izleyip, denizin keyfini yaşadı. 

Bodrum'un Kumbahçe sahili başta olmak üzere, Paşatarlası, Torba, Gümbet ve Bitez sahilleri de sıcak havayla hareketlendi. Bazı vatandaşlar da denize girdi. 

Gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te güneşli havayı fırsat bilenler de denize girmeyi tercih etti.

İlçede, sahilde çocukları ve köpekleriyle yürüyüş yapanların yanı sıra yelkeni ile denize açılanlar da oldu.

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