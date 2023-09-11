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Yaşam

Muğla'da gençler "kamp ateşi"nde buluştu

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, kentte yaşayıp ilin doğal ve kültürel değerlerini gezme ve tanıma imkanı bulamayan gençler için "Muğla'da Kamp Ateşi" etkinliği düzenlendi.

Durmuş Genç  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
Muğla'da gençler "kamp ateşi"nde buluştu

Muğla

Köyceğiz'de 3 gün devam eden çadır kampına, Muğla'nın ilçelerinden katılan 13-14 yaşlarındaki 42 kız öğrenci, etkinliklerle, eğitim faaliyetleriyle, eğitici oyunlarla, günlük faaliyetlerde edindikleri bilgilerle, akşamları yakılan kamp ateşiyle unutulmaz anlar yaşadı.

Gençler, sinema etkinliklerinin ardından Köyceğiz Gölü'nde kano ile gezdi.

Dalyan'da caretta carettaları yakından gözleyen gençler, Dalyan tekne turu ile Kral Mezarları'nı da görme fırsatı buldu.

Kampın son gününe Köyceğiz Toparlar Şelalesi doğa yürüyüşü etkinliği ile başlayan gençler, Ula Akyaka'da orman kamp alanı ve sahil turu yaptıktan sonra, Azmak Nehri'nde tekne turuna katıldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ve beraberindekiler, kampta yapılan yarışmalarda başarı gösteren öğrencileri ödüllendirdi.

Açıkbaş, gazetecilere, Muğla'nın kültürel ve doğal güzelliklerini gençlere tanıtarak, geziler ve çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Gençlerin yaktıkları kamp ateşiyle arkadaşlık bağlarını güçlendirdiklerini belirten Açıkbaş, önümüzdeki hafta da kampta erkek gruplarını ağırlayacaklarını dile getirdi.

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