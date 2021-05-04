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Yaşam

Muğla'da bir koyunun tek batında 7 kuzu doğurması şaşırttı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir koyun tek batında 7 kuzu doğurdu.

Ali Rıza Akkır   | 04.05.2021
Muğla'da bir koyunun tek batında 7 kuzu doğurması şaşırttı

Muğla

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Eldirek Mahallesi’nde yaşayan Halil İbrahim (76) ile Saliha Demirci (74) çifti, doğum yapan koyunun 7 kuzu dünyaya getirmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadı.

Doğumun ardından kuzulardan biri iki gün sonra telef oldu. Bir kuzuyu beslemesi için kızlarına veren Demirci çifti, annelerinin bakmakta güçlük çektiği 5 kuzuyu da biberonla besliyor.

Saliha Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce ikiz ve dördüz doğuran koyunlarının olduğunu ilk kez bir koyunun yediz doğurduğunu söyledi.

Koyunun daha önce iki kez ikiz, bir kez de tek kuzu doğurduğunu anlatan Demirci, "Dördüncü doğumunda yediz doğurdu. En fazla dördüz doğuran koyunum vardı. Bölgede de daha önce yediz doğuran koyun olduğunu duymamıştık. Koyunlarda süt olmadığı için keçilerden sağdığım sütle kuzuları beslemeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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