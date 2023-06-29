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Yaşam

Muğla sahillerinde bayramın ikinci gününde de yoğunluk yaşandı

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'da, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Ali Rıza Akkır, Durmuş Genç  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Muğla sahillerinde bayramın ikinci gününde de yoğunluk yaşandı Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Muğla

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 26 derece kaydedildiği "Sakin Kent" unvanlı Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren günübirlik turlara katılan çok sayıda ziyaretçi, teknelerle Gökova Körfezi'nin koylarını gezerek mavi sularda yüzme imkanı buldu.


Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde de turistler denize girip güneşlendi. Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen turlara katılanlar, teknelerle dereyi gezdi.

Akyaka'da yerli ve yabancı sörf tutkunları, uçurtma ve rüzgar sörfü yaparak izleyicilere görsel şölen sundu. Akçapınar sahilinde sörfçülerin rüzgarla dansını tatilciler ilgiyle izledi.

Fethiye

İlçeye tatile gelenler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu plajlarında yoğunluk oluşturdu. Havanın 34, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü bölgede tatilciler denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazıları da su sporları yaptı.


Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Macera tutkunu tatilciler ise Babadağ’dan yamaç paraşütü yaprak eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Bodrum ve Marmaris sahillerinde de tatilciler dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

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