Dolar
26.06
Euro
28.51
Altın
1,909.80
ETH/USDT
1,858.30
BTC/USDT
30,187.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'da tatilciler sahillere akın etti.

Durmuş Genç, Ali Rıza Akkır, Osman URAS  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Muğla

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 26 derece kaydedildiği Akyaka'da yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi.

Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde de turistler denize girip güneşlendi.

Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen turlara katılanlar, teknelerle dereyi gezdi.

Akyaka'daki okullarda eğitim gören yerli ve yabancı sörf tutkunları, uçurtma ve rüzgar sörfü yaparak izleyicilere görsel şölen sunuyor.

Akçapınar sahilinde sörfçülerin rüzgarla dansını tatilciler ilgiyle izledi.

Bodrum

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde de tatilciler Kumbahçe, Paşatarlası, Türkbükü, Torba, Gündoğan gibi sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Kimi vatandaşlar alışveriş yaptı, tarihi ve turistik yerleri gezdi, kimi de Kumbahçe ve Bodrum Kalesi önünde demirli günlük gezi tekneleriyle mavi tura çıktı.

Marmaris

Marmaris'in Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajları ile Orhaniye Mahallesi'ndeki Kız Kumu plajında da yoğunluk yaşandı.

Fethiye

İlçeye gelen tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda araç kuyruğu oluşturdu. Bazı tatilciler kuyruk nedeniyle araçlarını park ederek sahile yürüyerek ulaştı.

Trafikte aksamaların önüne geçmek için jandarma ekipleri kavşaklarda ve yolda görev yaptı.

Belcekız ile Kumburnu plajlarında sıcak havada serinlemek isteyen tatilciler yoğunluk oluşturdu. Havanın 33 deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü bölgede tatilciler denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazıları da su sporları yaptı.

Ortaca

Tatil için Ortaca'nın turistik Dalyan Mahallesi'ni seçenler, günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını izleme imkanı buldu. Tekneyle kanal gezisinin ardından İztuzu plajına ulaşan tatilciler denizin tadını çıkardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü
Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
Meteorolojiden Trakya için gök gürültülü yağış uyarısı
MSB'den Türk Kara Kuvvetlerinin 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümüne özel video

Benzer haberler

Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Amasya'da sağlık çalışanları bayrama görevleri başında girdi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

İstanbullular ve turistler boş kalan kentte gezmenin tadını çıkardı

İstanbullular ve turistler boş kalan kentte gezmenin tadını çıkardı
Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
Muğla'da kara yollarında bayram hareketliliği yaşanıyor

Muğla'da kara yollarında bayram hareketliliği yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet