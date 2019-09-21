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Yaşam

Moskova'da Işık Çemberi Festivali

Rusya'nın başkenti Moskova'da 9. Uluslararası Moskova Işık Çemberi Festivali başladı.

Dmitri Chirciu   | 21.09.2019
Moskova'da Işık Çemberi Festivali

Moskova

Moskova'nın Kürek Kanalı'nda yapılan açılış törenine binlerce kişi katıldı.

Işık ve ateş sistemleriyle müzik eşliğinde yapılan "Yedi Nota" gösterisi büyük beğeni gördü.

Program sonunda havai fişek gösterisi düzenlendi.

Geçen sene lazer video projeksiyonu ve aynı anda birçok ışığın yakılması ile Guiness Rekorlar Kitabı'na giren festival, Moskova'nın çeşitli yerlerinde 24 Eylül'e kadar devam edecek.


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